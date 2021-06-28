Лавров обсудил с Верховным комиссаром ООН возвращение беженцев в Карабах

Москва, 28 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который находился в Москве с рабочим визитом.

Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных тем. В частности, они обсудили положение беженцев в мире, в том числе с учетом пандемии COVID-19. Были рассмотрены вопросы возвращения беженцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с договоренностями о прекращении огня в зоне конфликта.

Лавров обратил внимание Верховного комиссара ООН на необходимость дальнейшей мобилизации усилий международного сообщества по содействию репатриации сирийских граждан. В свою очередь Гранди позитивно оценил активную роль Москвы в поиске решений мировых проблем вынужденной миграции.