Упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка в подмосковном Королеве

Москва, 28 июня. Шестилетний мальчик погиб после падения на него большой ветки дерева. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть ребенка.

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы около детской площадки во дворе дома. Происшествие произошло в подмосковном Королеве. Все обстоятельства трагического инцидента выясняются. Об этом информирует РЕН ТВ.

В Москве в понедельник после жаркой погоды пришел ураган. В области и столице начался ливень и сильный ветер.

Водитель грузовика сбил двоих детей под Владимиром. В результате наезда скончалась девочка, второй ребенок с многочисленными травмами был доставлен в больницу.