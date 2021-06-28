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Упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка в подмосковном Королеве

Происшествия
Упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка в подмосковном Королеве
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Москва, 28 июня. Шестилетний мальчик погиб после падения на него большой ветки дерева. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть ребенка.

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы около детской площадки во дворе дома. Происшествие произошло в подмосковном Королеве. Все обстоятельства трагического инцидента выясняются. Об этом информирует РЕН ТВ.

В Москве в понедельник после жаркой погоды пришел ураган. В области и столице начался ливень и сильный ветер.

Водитель грузовика сбил двоих детей под Владимиром. В результате наезда скончалась девочка, второй ребенок с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

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подмосковье ребенок ураган
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