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Британские ученые рассказали о результатах смешения вакцин AstraZeneca и Pfizer

  /   Обновлено: 28 июня 2021 22:33
Наука
Британские ученые рассказали о результатах смешения вакцин AstraZeneca и Pfizer
Global Look Press  /  © Luis Lima Jr / Keystone Press Agency

Оксфорд, 28 июня. Смешанное использование доз препаратов от коронавируса компаний AstraZeneca и Pfizer приводит к формированию иммунитета от COVID-19.

Соответствующие исследование провел Оксфордский университет. Больше 800 добровольцев старше 50 лет приняли участие в испытаниях.

Заявление университета гласит, что у испытуемых от смешения двух вакцин происходила «генерация уверенного иммунного ответа против коронавируса», передает ТАСС. Интервал между введением препаратов составил четыре недели.

Ранее сообщалось, что FDA увеличило перечень возможных побочных эффектов от применения препаратов Pfizer и Moderna. Использование вакцин может стать причиной воспаления сердца.

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