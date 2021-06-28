Швейцария открыла счет в матче против Франции в 1/8 финала Евро-2020

Бухарест, 28 июня. Нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович открыл счет в матче против национальной команды Франции. Игра проходит в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Сеферович забил гол на 15-й минуте с передачи крайнего полузащитника Стивена Цубера. Встреча проходит в Бухаресте на стадионе «Националь». Победителю этого матча предстоит 2 июля сыграть в 1/4 финала чемпионата Европы против сборной Испании.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии с минимальным преимуществом одержала победу над национальной командой Португалии. Единственным голом отличился полузащитник Торган Азар.