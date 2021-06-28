Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 22:46
22:42
Политика
Лавров обсудил с Верховным комиссаром ООН возвращение беженцев в Карабах
22:37
Происшествия
Упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка в подмосковном Королеве
22:33
Наука
Британские ученые рассказали о результатах смешения вакцин AstraZeneca и Pfizer
22:22
Спорт
Швейцария открыла счет в матче против Франции в 1/8 финала Евро-2020
22:15
Происшествия
«Транснефть» исключила повторение инцидента с загрязнением в «Дружбе»
22:09
Происшествия
Ребенок погиб под колесами грузовика на пешеходном переходе под Владимиром
22:07
Общество
«Пирамида позора» на колесиках ездит по улицам Самары
22:00
Общество
Вассерман отказался поздравлять Илона Маска с 50-летним юбилеем
22:00
Общество
Главного эксперта Росреестра по Подмосковью арестовали по делу о взятке
21:53
Весь мир
Власти Эфиопии выполнили просьбу администрации Тыграя о прекращении огня
Все новости

«Транснефть» исключила повторение инцидента с загрязнением в «Дружбе»

Происшествия
«Транснефть» исключила повторение инцидента с загрязнением в «Дружбе»
transoil.by  /  ОАО ”ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА”

Москва, 28 июня. «Транснефть» считает невозможным попадание в экспортный магистральный нефтепровод «Дружба» загрязненного хлоридами сырья, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Транснефть» на прошлой неделе предотвратила загрязнение нефтепроводов нефтью с превышением нормативного содержания хлорорганики. Значительное превышение нормативного содержания ХОС по итогам анализов выявлено в резервуарах НПС Муханово, в которые нефть поступает только от «Самаранефтегаз», сообщает ТАСС. Прием сырья в систему «Транснефти» от этого производителя остановлен.

В ответ на вопрос о возможности повторения ситуации 2019 года, Демин отметил, что это «невозможно, потому что всю некондиционную нефть мы уже локализовали».

По нефтепроводу «Дружба» нефть из России экспортируется через Белоруссию в европейском направлении. В апреле 2019 года в него попало загрязненное хлоридами сырье, из-за чего была временно прекращена прокачка нефти. По версии следствия, загрязнение произошло через «Самаратранснефть — терминал», принимающий сырье от малых производителей. Поставки по «Дружбе» возобновились в мае.

В середине июня «Транснефть» сообщала, что прокачка нефти в направлении Словакии по трубопроводу «Дружба» будет остановлена на два дня. О технических проблемах у одного из потребителей стало известно 8 июня.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Транснефть» исключила повторение инцидента с загрязнением в «Дружбе»
нефть транснефть загрязнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru