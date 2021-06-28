«Транснефть» исключила повторение инцидента с загрязнением в «Дружбе»

Москва, 28 июня. «Транснефть» считает невозможным попадание в экспортный магистральный нефтепровод «Дружба» загрязненного хлоридами сырья, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Транснефть» на прошлой неделе предотвратила загрязнение нефтепроводов нефтью с превышением нормативного содержания хлорорганики. Значительное превышение нормативного содержания ХОС по итогам анализов выявлено в резервуарах НПС Муханово, в которые нефть поступает только от «Самаранефтегаз», сообщает ТАСС. Прием сырья в систему «Транснефти» от этого производителя остановлен.

В ответ на вопрос о возможности повторения ситуации 2019 года, Демин отметил, что это «невозможно, потому что всю некондиционную нефть мы уже локализовали».

По нефтепроводу «Дружба» нефть из России экспортируется через Белоруссию в европейском направлении. В апреле 2019 года в него попало загрязненное хлоридами сырье, из-за чего была временно прекращена прокачка нефти. По версии следствия, загрязнение произошло через «Самаратранснефть — терминал», принимающий сырье от малых производителей. Поставки по «Дружбе» возобновились в мае.

В середине июня «Транснефть» сообщала, что прокачка нефти в направлении Словакии по трубопроводу «Дружба» будет остановлена на два дня. О технических проблемах у одного из потребителей стало известно 8 июня.