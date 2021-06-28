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Ребенок погиб под колесами грузовика на пешеходном переходе под Владимиром

Происшествия
Ребенок погиб под колесами грузовика на пешеходном переходе под Владимиром
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Александров, 28 июня. Водитель многотонного грузовика «Урал» совершил наезд на двоих детей на пешеходном переходе в городе Александрове.

В результате происшествия погибла девочка, мальчика с множественными травмами доставили в отделение реанимации местной больницы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службе региональной прокуратуры, по факту аварии проводится проверка.

«От полученных телесных повреждений девочка 2009 года рождения скончалась до приезда скорой помощи, мальчик 2013 года рождения с множественными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы», отмечается в сообщении.

По уточненным данным, все произошло днем в понедельник, 28 июня.

Ранее двое детей попали под колеса иномарки в Уфе, за рулем которой находился пьяный 41-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав.

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