Ребенок погиб под колесами грузовика на пешеходном переходе под Владимиром

Александров, 28 июня. Водитель многотонного грузовика «Урал» совершил наезд на двоих детей на пешеходном переходе в городе Александрове.

В результате происшествия погибла девочка, мальчика с множественными травмами доставили в отделение реанимации местной больницы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службе региональной прокуратуры, по факту аварии проводится проверка.

«От полученных телесных повреждений девочка 2009 года рождения скончалась до приезда скорой помощи, мальчик 2013 года рождения с множественными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы», — отмечается в сообщении.

По уточненным данным, все произошло днем в понедельник, 28 июня.

Ранее двое детей попали под колеса иномарки в Уфе, за рулем которой находился пьяный 41-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав.