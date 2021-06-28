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Главного эксперта Росреестра по Подмосковью арестовали по делу о взятке

Общество
Главного эксперта Росреестра по Подмосковью арестовали по делу о взятке
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live / CC BY-NC-SA 2.0

Москва, 28 июня. Московский суд принял решение об аресте обвиняемого в получении крупной взятки главного специалиста-эксперта отдела управления Росреестра по Подмосковью Вячеслава Холошина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Холошину было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере").

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», отметил собеседник издания.

Деталей уголовного дела, возбужденного в отношении ведущего специалиста-эксперта одного из отделов управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в пресс-службе суда не привели.

Ранее суд в Петербурге отправил под домашний арест местного парламентария Максима Резника. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

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