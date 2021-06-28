Билет в один конец: как девушки из стран СНГ становятся жертвами турецких мужчин

Несколько дней назад турецкий суд решил отпустить на свободу Альпа Мутлу — мужчину, который жестоко избивал россиянку Эльвиру Оттеву на протяжении двух дней. Женщина, которую из плена спасли полицейские, провела четыре дня в реанимации. Суд указал на отсутствие доказательств вины мужчины, обязал обвиняемого регулярно отмечаться в полиции и отложил следующее слушание на полгода.

Несмотря на кажущуюся исключительность данного инцидента, девушки из стран бывшего Советского Союза достаточно часто становятся жертвами громких и жестоких преступлений в Турции.

Международная редакция ФАН разбиралась, как турецкое правосудие реагирует на такие правонарушения и почему уроженки стран СНГ не всегда могу рассчитывать на справедливое возмездие.

Эльвира Оттева

Более года назад россиянка Эльвира Оттева познакомилась с 40-летним турком Альпом Мутлу в интернете — мужчина поставил лайки 47-летней уфимке в соцсети. По данным СМИ, гражданин Турции был женат и работал в автомобильной промышленности.

После знакомства с Альпом Эльвира три раза летала в Стамбул, где проводила время со знакомым, у них быстро завязались романтические отношения. Четвертая поездка оказалась фатальной.

İstanbul'da Rus kadına otel odasında günlerce işkence edildi. Rus kadın, "İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, 'Tadı ne güzel' diyordu." dedi. Otteva Elvira'ya günlerce işkence eden failin ismi ALP MUTLU. pic.twitter.com/B6cIZE4qQC — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) March 24, 2021

Оттева прилетела в город на Босфоре 13 марта, пара остановилась в одном из отелей района Аташехир. По словам Эльвиры, в первый день пребывания в гостинице Альп приревновал ее к бывшему мужу и 25-летнему сыну, что и привело к дальнейшим издевательствам над россиянкой, которрые продолжались двое суток.

«В первый день он избивал меня в течение 5 часов. Когда кровь на моем лице попала ему на руку, он облизывал ее и сказал: «Как хороша на вкус!». Я ничего не могла сделать. На следующий день он также продолжал бить меня в течение 6 часов. Он швырял в меня все, что у него было. Он ударил меня по голове, таскал меня за волосы. 15 марта он вышел из комнаты, чтобы пойти в продуктовый магазин. Он сказал мне: «Отмой кровь, я сейчас приду». Я пошла на рецепцию и попросила о помощи. Они заперли меня в комнате и вызвали полицию. А потом Альп снова нашел меня. В тот момент, когда он продолжил меня избивать, пришли полицейские и спасли меня», — передает слова Эльвиры газета Sabah.

Мутлу арестовали по обвинению в истязании. На допросе он сказал, что россиянка собиралась позвонить жене турка и рассказать ей о его интимных связях. По словам мужчины, Оттева ударила его по руке, что якобы спровоцировало его на нанесение побоев. Он также утверждает, что не заставлял возлюбленную находиться в отеле.

Тем временем женщину госпитализировали с подозрением на кровоизлияние мозга. Находясь в больнице, она постоянно боялась, что Мутлу может как-то проникнуть в здание. По истечении четырех дней получившая серьезные травмы россиянка поспешила вернуться на родину, где продолжила лечение.

Эльвира рассказала, что на второй день издевательств Альп Мутлу был особенно пьян. Избивая свою жертву, турок кричал: «Зачем ты родила ребенка? Я приеду в Россию и убью тебя».

По словам адвоката россиянки Онура Эюбоглу, женщина подвергалась побоям со стороны гражданина Турции и до четвертой поездки в Стамбул: Мутлу дважды избивал Оттеву. Поскольку видимых ран не оставалось, женщина скрывала от своих близких факт насилия.

Otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira korku dolu anları anlattı https://t.co/umzn8DMdM1 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) March 22, 2021

И действительно, в интервью турецкому телеканалу Show TV Оттева рассказала, что в ноябре 2020 года причиной побоев стала шуба.

«Это произошло после того, как он увидел мои меха. Он стал говорить: «Зачем тебе столько шуб? Почему ты такая богатая?» А после бил головой об стену», — сказала пострадавшая, находясь в турецкой больнице.

По словам женщины, она была знакома с матерью своего возлюбленного-насильника. Та в свою очередь утверждала, якобы ее сын никогда не поднимет на нее руку, поскольку очень любит ее.

В результате громкого инцидента началось судебное разбирательство. В деле фигурировал отчет судебно-медицинской экспертизы, согласно которому побои женщины характеризуются как «состояние, которое ставит под угрозу ее жизнь и которое не может быть устранено простым медицинским вмешательством».

Прокуроры требовали наказания для Мутлу в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 14 лет по обвинениям в угрозах, нанесении увечий и покушении на свободу человека с применением силы. Тем не менее турецкий суд, видимо, закрыл глаза на ужас происходящего и принял сторону соотечественника.

İstanbul'da Rus Otevva Elvıra'yı darp eden Alp Mutlu tahliye edildi:

????Mutlu: Çok pişmanım

????Mutlu'nun avukatı: Eylemde öldürme noktasında abartılacak bir durum yok

????Elvıra'nın avukatı: Bu kararı korkudan Türkiye’ye gelemeyen Otevva’ya nasıl anlatacağım?https://t.co/Zuz0DPgWHl pic.twitter.com/bUy6Om4Xlf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 27, 2021

По информации газеты Hürriyet, первое слушание состоялось 26 июня. Эльвира Оттева не присутствовала на заседании из-за страха вернуться в Турцию, ее интересы представлял адвокат.

Обвиняемый также участвовал в процессе по видеосвязи. Давая показания, Мутлу сказал, что россиянка якобы обзывала жену турка проституткой и заявляла, что она связана с политикой и имеет связи со спецслужбами. По словам подсудимого, после этого женщина толкнула его, а в ответ он сильно ударил ее 4-5 раз.

«Каждый акт избиения влечет за собой сотрясение мозга. Она вернулась в Россию на самолете. В нашем деле есть факт избиения. Но, конечно же, не было факта лишения человека свободы или угроз», — сказал адвокат обвиняемого Эдип Ондер.

Суд прислушался к крайне спорным доводам стороны подсудимого и решил выпустить на свободу Альпа Мутлу за неимением доказательств. Мужчина обязан отмечаться два раза в неделю в полиции и не покидать страну. Следующее заседание по делу состоится лишь через полгода.

Сторона обвинения оказалась обескуражена решением суда: у мужчины вновь оказались развязаны руки для совершения новых преступлений. Весьма удивительно, что турецкий суд проигнорировал заключение судмедэксперта и не учел тот факт, что после нанесения побоев женщина находилась в реанимации на протяжении четырех дней.

«Я думаю, что не смогу рассказать моей клиентке ни о выходе [подсудимого] на свободу, ни о втором заседании, которое будет рассмотрено через 6 месяцев. Как я расскажу об этом судебном решении Оттевой, которая от страха даже не приезжает в Турцию», — прокомментировал адвокат россиянки.

Анна Бутым

Другой нашумевший случай, жертвой которого стала 28-летняя украинка Анна Бутым, произошел в предместье Стамбула в середине января. Девушка отправилась в ТЦ Aqua Florya вместе со своей сестрой, ее мужем и другом, которые прилетели в Стамбул из Украины.

В это время ее ревнивый муж Месут Озтюркмен прибыл в магазин и увидел, что украинка разговаривает с другом. Мужчина набросился на нее, схватил за волосы и порезал все лицо ножом. После этого маньяк сбежал с места преступления и незамедлительно удалился из соцсетей.

Свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Девушку доставили в больницу, ее лоб и щеки были в жутких порезах. Поскольку ранения затронули нервы, правую часть лица украинки парализовало.

Bakırköy’de alışveriş merkezinde eski eşi tarafından yüzü falçatayla kesilen 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayın ardından korku yaşadığını ifade eden Butim, "Saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi." dedi. pic.twitter.com/JVoWOMEbps — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) January 17, 2021

В интервью изданию Hürriyet девушка рассказала, что находилась на стадии развода с мужем и в этой связи получала множество угроз в своей адрес. По словам Анны, Месут не знал ее местоположения, однако ее гости из Украины выставили фотографию из торгового центра в Instagram. По публикации ревнивец вычислил локацию, отправился в район Бакыркей и поджидал там свою жертву два дня.

Девушка рассказала, что маньяк набросился на нее сзади с намерением убить, однако муж ее сестры и охранники ТЦ успели оттянуть нападавшего.

После инцидента Анна опубликовала фотографии своих травм в социальных сетях, заявив, что боится за свою жизнь. Ее публикации вызвали бурную реакцию в Интернете.

Преступник был арестован на следующий день. На допросе он признался в нападении с использованием канцелярского ножа и сказал, что вышел из себя, когда увидел, как его жена болтает с другим мужчиной. Кроме того, выяснилось, что ранее он планировал покончить с собой.

Интернациональная пара познакомилась в интернете и находилась в браке около трех лет. По словам украинки, при знакомстве Озтюркмен сказал ей, что не был ранее женат и не имеет детей. Это оказалось ложью.

Eşinin falçatalı saldırısına uğrayan kadın: O gün öleceğimi düşündüm, korkmuyorum, yaşamak istiyorum https://t.co/IEWieAGnrn pic.twitter.com/KvU2vbHCL6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 14, 2021

Анна и Месут проживали в городе Коджаэли вместе с тремя детьми мужчины от прошлого брака. Из-за постоянных разногласий за пять месяцев до нападения девушка ушла от мужа и подала на развод. С тех пор разъяренный турок разыскивал украинку, чтобы отомстить.

С учетом таких фактов, как подготовка к убийству, длительная слежка, наличие орудие преступления и поведение во время инцидента, генпрокуратура потребовала применить меру наказания в виде тюремного заключения сроком от 13 до 20 лет.

О ходе судебного процесса в открытых источниках не сообщается. Тем не менее в середине мая Анна Бутым заявила, что чувствует себя в безопасности, пока ее супруг находится в тюрьме. Девушка также рассказала, что перенесла три операции, а часть ее лица по-прежнему парализована. Тем не менее она планирует начать новую жизнь.

Анастасия Язерская

Если Эльвире Оттевой и Анне Бутым повезло остаться в живых после насилия со стороны турецких возлюбленных, то многих других девушек из стран бывшего СССР постигла более жестокая судьба.

Весной 2020 года в Анталье пропала белорусская танцовщица-аниматор Анастасия Язерская: ее подруга обратилась в полицию, поскольку девушка не выходила на связь в течение 15 дней.

Сотрудники полиции при просмотре камеры наблюдения обнаружили, что в последний раз, 8 марта в 22:15, девушка была замечена садящейся в машину некоего Ахмета Огуза Озгюра. Подозреваемого сразу же задержали.

Выяснилось, что мужчина работал в старшей школе учителем. Преподаватель отрицал знакомство с белоруской, однако, когда полицейские показали записи с камеры видеонаблюдения, мужчина был вынужден сознаться в произошедшем.

Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya'nın katili öğretmen çıktı: Döverek öldürmüş, kazma kürek satın almışhttps://t.co/F8XVmZSGJm pic.twitter.com/AI4f1NZN8n — Yeni Şafak (@yenisafak) November 7, 2020

Анастасия Язерская работала в одном из отелей Антальи и находилась на территории Турции порядка 15 месяцев. Согласно материалам дела, 8 марта 2020 года Ахмет встретился с 23-летней танцовщицей, заплатив ей 1 800 лир (около 15 тысяч рублей) за предоставление услуг сексуального характера. Затем, вероятно, между ними разгорелся спор, и мужчина избил гостью — у нее были обнаружены побои в височной области головы.

На следующий день утром он увидел девушку без признаков жизни, попытался сделать ей искусственное дыхание, а когда ничего не вышло, запаниковал и решил спрятать труп. Для этого Озгюр купил в магазине лопату, кирку и скотч. Мужчина признался, что сначала хотел закопать тело Анастасии в лесу в районе Лара в Анталье, но затем решил увезти ее подальше — в соседнюю провинцию Ыспарта. Тело белоруски и окровавленное постельное белье он погрузил в мешки и закопал у дороги на бесхозной территории.

«Подозреваемый, который видел, как воздух выходил из рта жертвы, должен был позвонить в службу 112, но он этого не сделал. Подозреваемый — образованный человек и учитель. Несмотря на это, он не только не отвез женщину в тяжелом состоянии в больницу и не позвонил в 112, но и решил избавиться от нее. Он положил окровавленную подушку и простыню жертвы, а также свою одежду в четыре отдельных мешка», — сообщает издание Hürriyet со ссылкой на обвинительное заключение.

Мужчине по фактам преднамеренного убийства и сокрытия следов преступления грозит пожизненное тюремное заключение. На последнем заседании суда, которое состоялось в середине июня, Озгюр заявил, что якобы никого не убивал и находится в тюрьме за преступление, которого не совершал.

«Я не вызвал скорую помощь и полицию, потому что через 10 дней после инцидента у моего сына была свадьба. Я был не прав. У меня есть ребенок-инвалид, еще один сын будет сдавать экзамен в колледже. Пожалуйста, клянусь еще раз своей честью, я никого не убивал. После того, как сыграли свадьбу моего сына, я пришел и сам рассказал полиции о ситуации в участке. Я рассказал, где находится тело», — слезно заявлял подсудимый, словно забыв, что изначально даже отвергал факт знакомства с Анастасией Язерской.

Адвокаты, полагаясь на «мощные» заявления своего клиента и отсутствие отчета судмедэксперта, предположили, что Озгюра отпустят в ближайшее время и потребовали освободить его из-под стражи. Тем не менее в данном случае суд оказался более последовательным и не позволил вновь выйти на свободу убийце-учителю. Судья постановил дождаться отчета судмедэкспертизы и перенес слушание дела.

Карина Демченко

Другой жертвой жесткого обращения турецких мужчин стала 40-летняя украинка Карина Демченко, проживавшая в Турции на протяжении 10 лет. Загадочное убийство произошло вечером 14 декабря 2020 года в жилом доме в Анталье.

Подруга девушки, проживающая в одной из африканских стран, пыталась до нее дозвониться в течение нескольких дней, однако ответа так и не дождалась. Тогда она была вынуждена обратиться к знакомым Демченко из Антальи, чтобы те вызвали сотрудников правоохранительных органов. В итоге полицейские взломали дверь в ее квартире, и обнаружили труп уроженки Украины.

40 yaşındaki Karina Demchenko, birlikte olduğu Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldü!



Katil zanlısı cinayeti itiraf etti: "Çok kıskandığım için öldürdüm" dedi.



15 Aralık 2020 - Antalya pic.twitter.com/OUzXlVm232 — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) December 15, 2020

Тело Демченко было доставлено в морг. Судмедэксперты установили, что женщина скончалась в результате удушья примерно 10 дней назад. После этого полиция начала поиск убийцы. Во время просмотра камер наблюдения выяснилось, что в квартиру украинки заходил турок по имени Эрхан Разы. Сотрудникам органов правопорядка удалось задержать его, когда мужчина пытался бежать из Антальи в Газиантеп.

Во время допроса Разы признался в убийстве Демченко. Оказалось, он был возлюбленным Карины.

«Мы планировали пожениться. Между нами возникла ссора из ревности. Я задушил ее, потому что сильно ревновал», — сказал на допросе турок.

Чтобы скрыть преступление, мужчина применил «холодный расчет»: он специально включил кондиционер на полную мощь, чтобы холод не позволял неприятному запаху разноситься по дому.

Украинку похоронили на местном кладбище для иностранцев. У матери погибшей Зои Атарщуковой не было средств для транспортировки ее тела на родину. Ужас этой истории придает то, что пожилая женщина потеряла трех своих дочерей: одну при рождении, другая погибла в автокатастрофе, а третья — была убита в Турции.

Впоследствии Эрхан Разы начал менять свои показания. В марте безработный мужчина вдруг вспомнил, что в день смерти украинка призналась, что зарабатывала на жизнь проституцией. По словам турка, девушка якобы хотела, чтобы он находился рядом с ней и защищал ее в то время, когда она обслуживает других мужчин. Это очень разозлило Разы и он задушил украинку, закрыв ее лицо клейкой лентой, а затем забрал ее телефон и ключ от дома. Кроме того, преступник добавил, что не включал кондиционер, чтобы замести следы.

Ukraynalı sevgilisini boğarak öldüren zanlı için istenen ceza https://t.co/2rztGovIpd pic.twitter.com/kfpZJVWmIo — NTV (@ntv) March 29, 2021

На заседании суда в июне мужчина и вовсе заявил, что не причастен к смерти украинки. Разы также отметил, что не знал о связях Демченко с другими мужчинами и никогда до этого не брал у нее денег.

«Когда меня поймали копы, с мной плохо обращались. Они избили меня в служебном авто. Они избили меня, чтобы я взял на себя это преступление. Поэтому мне пришлось признать вину в своих показаниях. Я не совершал убийство. Кто и почему убил, не знаю. Кроме того, я не воровал. Я хочу оправдательного приговора и освобождения», — сказал турок.

При этом прокурор опроверг заявления мужчины. По его словам, подсудимый не только намеренно задушил украинку, но и украл ее телефон и ноутбук. В связи с этим сторона обвинения призвала суд наказать Эрхана Разы за кражу и преднамеренное убийство и лишить его свободы пожизненно.

Суд продлил арест подозреваемого и отложил слушание. Является ли турецкий возлюбленный хамелеоном, который меняет показания от месяца к месяцу? Или же несчастного любовника подставили полицейские, не желавшие разбираться в странном деле? Все эти вопросы остаются открытыми. Хочется верить, что суд вынесет вердикт по совести, а не по понятиям.

Убийства женщин в Турции

Согласно данным Bianet, в 2020 году в Турции мужчинами были убиты как минимум 284 женщины. Эти данные основываются исключительно на открытых источниках. Если к этому число добавить убийства, совершенные в 2019 году, но отразившиеся в прессе лишь в 2020-м, это число увеличится до 305 человек.

В 65% случаев убийцами были либо муж, либо бывший супруг, либо бойфренд. Наиболее распространенным (57%) орудием убийства стало огнестрельное оружие. Причиной как минимум каждого пятого убийства женщины стало желание расстаться или развестись. Кроме того, не менее 255 смертей женщин были охарактеризованы в СМИ как «подозрительные», то есть число убийств может оказаться и больше. Достаточно вспомнить гибель россиянки Веры Чикаревой, которую нашли мертвой в собственном доме после многочисленных угроз со стороны мужа.

Согласно открытым источникам, в 2020 году более 792 женщин в Турции подвергались насилию. Из них 96 женщин были изнасилованы, и до 147 женщин домогались. Не менее 818 женщин были превращены мужчинами в секс-работниц.

Только в декабре 2020 года в республике были убиты 24 женщины, двое из них — родом из стран бывшего СССР. Это Карина Демченко и туркменка Райхан Солтанова, которую возлюбленный задушил в номере отеля. В отчете отмечается, что из 22 подозреваемых лишь 13 были арестованы.

• Erkekler Aralık'ta en az 24 kadını öldürdü

• En az 16 kadının ölümü şüpheli

• 22 failden sadece 13'ü tutuklandı

• Faillerin %45'i koca/eski koca %25'i sevgili / nişanlı

• İki erkek cezaevinden izinli çıkıp iki kadını öldürdü#bianetçetele → https://t.co/shUrXXxF5D pic.twitter.com/IUDaMkTtp7 — bianet (@bianet_org) January 8, 2021

На этом фоне Турция решила выйти из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин — так называемой Стамбульской конвенции. Анкара заявила, что не намерена подчиняться иностранным документам, а вместо этого хочет создать альтернативный устав — Анкарскую конвенцию. Все это вызвало серьезное беспокойство в турецком обществе.

«Стамбульская конвенция является одним из основных документов, которые обеспечивают наибольшую защиту женщин от насилия в Турции… В такой ситуации мы имеем дело с тем, что после насилия в отношении женщин преступники не будут задержаны, будут освобождены под разным предлогом и будут безнаказанно бродить, размахивая руками. И такая политика связана с действиями властей», — заявляла пресс-секретарь «Партии демократии народов» (ПДН) Эбру Гюнай еще до выхода страны из документа.

К слову, одной из участниц демонстраций в поддержку конвенции Совета Европы была Анна Бутым, напрямую столкнувшаяся с мужским насилием в республике.

'Kadın Meclisleri benim yanımda oldu, ben de onlarla birlikte tüm kadınların yanındayım.' diyen Anna Butim de bizimle eylemdeydi.



Şiddet karşısında hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek! pic.twitter.com/ZPfGtrOb0L — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) March 10, 2021

В связи с участившимися инцидентами, жертвами которых являются граждански стран СНГ, важно также отметить, что правоохранительные и судебные органы республики нередко встают на сторону гражданина Турции, а не иностранок. А если точнее — на сторону мужчины, а не женщины.

Женское насилие в солнечной стране перестало быть сугубо местной проблемой и распространилось на интернациональные пары. Девушки из стран бывшего СССР, изначально пораженные гостеприимством и лаской местных мужчин, становятся жертвами избиений, изнасилований и даже убийств.

Случаи, которые были приведены в статье, зафиксированы СМИ в последнее время и являются лишь малой частью женской проблемы, которая становится все более насущной в ближневосточной республике.

Преступления происходят везде, а хорошим людям в каждом доме место найдется. Тем не менее, учитывая популярность Турции в качестве места отпуска для тысяч россиян и засилье турок в российских соцсетях, крайне важно осознавать реальную обстановку в республике и быть осведомленным о страшном опыте наших соотечественников в этой стране.