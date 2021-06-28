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Дайнеко вместо Гнойного возглавит список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму

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Политика
Дайнеко вместо Гнойного возглавит список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму
instagram.com  /  @victoriadaineko

Москва, 28 июня. Певица Виктория Дайнеко займет первую строчку в списке партии «Зеленая альтернатива» на выборах в Госдуму, сообщили в пресс-службе политсилы.

По данным ТАСС, звезда возглавит пятерку федерального списка партии. В то же время в «Зеленой альтернативе» сообщили, что известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС рэпер Вячеслав Машнов не будет кандидатом в депутаты.

«(Гнойный) не войдет, мы с ним вели переговоры, он нормальный парень, но все-таки мы не смогли найти общий язык, поэтому выдвигать его не будем», уточнили в пресс-службе партии.

Ранее сообщалось, что в думских выборах примет участие певица Татьяна Буланова, которая будет выдвигаться от партии «Родина». Заслуженная артистка России уже записала видеообращение к делегатам и гостям VII съезда Всероссийской политической партии «Родина».

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Все новости / Политика / Дайнеко вместо Гнойного возглавит список «Зеленой альтернативы» на выборах в Госдуму
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