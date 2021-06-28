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Испания победила Хорватию в дополнительное время на Евро-2020

Спорт
Испания победила Хорватию в дополнительное время на Евро-2020
Global Look Press  /  Petter Arvidson/Keystone Press Agency

Копенгаген, 28 июня. Сборная Испании одержала победу над национальной командой Хорватии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы.

Матч в основное время закончился со счетом 3:3. Первый гол в игре забил испанский полузащитник Педри на 20-й минуте, однако это был автогол.

Сравнять счет удалось нападающему сборной Испании Пабло Сарабии на 38-й минуте. А испанский защитник Сезар Аспиликуэта вывел свою сборную вперед на 57-й минуте. Вингер национальной команды Испании Ферран Торрес увеличил преимущество своей команды на 76-й минуте.

За сборную Хорватии голом отличился нападающий Мислав Оршич на 85-й минуте и полузащитник Марио Пашалич на 92-й минуте.

В дополнительное время отличились испанские нападающий Альваро Мората на 100-й минуте и полузащитник Микель Оярсабаль на 103-й минуте.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет своей сборной с Евро-2020.

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