Сотрудник ДПС в отпуске сбил школьника и скрылся с места ДТП в Сочи

Сочи, 28 июня. Одетый в гражданскую одежду сотрудник ДПС сбил шестиклассника на улице Двадцатой горно-стрелковой дивизии в Сочи, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина после аварии не дождался приезда полиции и скорой. Известно, что он не помог пострадавшему в аварии, скрывшись с места инцидента.

Полицейского удалось задержать на следующий день. С момента преступления до задержания прошло чуть больше шести часов.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что задержанный работает в полиции с 2006 года. На момент происшествия он был в отпуске. Факт того, что он является действующим полицейским, мужчина сообщил не сразу, а лишь через час после задержания.

Проводится проверка по факту инцидента. Шестиклассник госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

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