Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 22:45
22:42
Политика
Лавров обсудил с Верховным комиссаром ООН возвращение беженцев в Карабах
22:37
Происшествия
Упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка в подмосковном Королеве
22:33
Наука
Британские ученые рассказали о результатах смешения вакцин AstraZeneca и Pfizer
22:22
Спорт
Швейцария открыла счет в матче против Франции в 1/8 финала Евро-2020
22:15
Происшествия
«Транснефть» исключила повторение инцидента с загрязнением в «Дружбе»
22:09
Происшествия
Ребенок погиб под колесами грузовика на пешеходном переходе под Владимиром
22:07
Общество
«Пирамида позора» на колесиках ездит по улицам Самары
22:00
Общество
Вассерман отказался поздравлять Илона Маска с 50-летним юбилеем
22:00
Общество
Главного эксперта Росреестра по Подмосковью арестовали по делу о взятке
21:53
Весь мир
Власти Эфиопии выполнили просьбу администрации Тыграя о прекращении огня
Все новости

Сотрудник ДПС в отпуске сбил школьника и скрылся с места ДТП в Сочи

Происшествия
Сотрудник ДПС в отпуске сбил школьника и скрылся с места ДТП в Сочи
78.mvd.ru  /  ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Сочи, 28 июня. Одетый в гражданскую одежду сотрудник ДПС сбил шестиклассника на улице Двадцатой горно-стрелковой дивизии в Сочи, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина после аварии не дождался приезда полиции и скорой. Известно, что он не помог пострадавшему в аварии, скрывшись с места инцидента.

Полицейского удалось задержать на следующий день. С момента преступления до задержания прошло чуть больше шести часов.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что задержанный работает в полиции с 2006 года. На момент происшествия он был в отпуске. Факт того, что он является действующим полицейским, мужчина сообщил не сразу, а лишь через час после задержания.

Проводится проверка по факту инцидента. Шестиклассник госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Ранее стало известно, что семь человек пострадали в ДТП на юге Волгограда. В числе пострадавших — двое детей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудник ДПС в отпуске сбил школьника и скрылся с места ДТП в Сочи
дтп сочи дпс наезд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru