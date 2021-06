Власти Эфиопии выполнили просьбу администрации Тыграя о прекращении огня

Аддис-Абеба, 28 июня. Правительство Эфиопии пошло навстречу временной администрации штата Тыграй и согласилось заключить договор о прекращении огня. В силу он вступает с 28 июня.

По сообщению местных источников, все эфиопские и эритрейские войска, располагавшиеся в столице данного региона, покинули ее территорию. После этого в Мекеле вошли Силы обороны Тыграя. Вместе с войсками из штата уехала и временная администрация.

Ранее появлялись сведения, что в Аддис-Абебу вывезены наличные, хранившиеся в банках Тыграя. Кроме того, военнослужащие Эфиопии вскрыли офисы ООН и вынесли из них все, что попалось на глаза.

Информацию о взломе подтвердила глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор. Она рассказала о том, что национальная армия Эфиопии (ENDF) проникла в помещение ЮНИСЕФ в столице Тыграя и присвоила спутниковое оборудование.

Members of the Ethiopian National Defense Forces entered our office in Mekele, #Tigray, Ethiopia today and dismantled our VSAT equipment.