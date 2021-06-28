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Власти Эфиопии выполнили просьбу администрации Тыграя о прекращении огня
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Власти Эфиопии выполнили просьбу администрации Тыграя о прекращении огня

Африка
Власти Эфиопии выполнили просьбу администрации Тыграя о прекращении огня
Global Look Press  /  © Ilya Galakhov / Global Look Press

Аддис-Абеба, 28 июня. Правительство Эфиопии пошло навстречу временной администрации штата Тыграй и согласилось заключить договор о прекращении огня. В силу он вступает с 28 июня.

По сообщению местных источников, все эфиопские и эритрейские войска, располагавшиеся в столице данного региона, покинули ее территорию. После этого в Мекеле вошли Силы обороны Тыграя. Вместе с войсками из штата уехала и временная администрация.

Ранее появлялись сведения, что в Аддис-Абебу вывезены наличные, хранившиеся в банках Тыграя. Кроме того, военнослужащие Эфиопии вскрыли офисы ООН и вынесли из них все, что попалось на глаза.

Информацию о взломе подтвердила глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор. Она рассказала о том, что национальная армия Эфиопии (ENDF) проникла в помещение ЮНИСЕФ в столице Тыграя и присвоила спутниковое оборудование.

Фор осудила деятельность ENDF, она призвала всех участников конфликта не забывать о военной этике и проявлять уважение по отношению к гуманитарным организациям.

Вооруженный конфликт в Тыграе начался в ноябре прошлого года. Боевые действия привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также спровоцировали потоки беженцев в соседние регионы страны и за ее пределы.

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