Команда А и Б: как бизнесмены решают вопрос с вакцинацией сотрудников на удаленке

Санкт-Петербург, 28 июня. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников поставила перед работодателями непростую задачу. Однако, принимая решение, власти не до конца пояснили, попадают ли в показатель те, кто работает на компанию в дистанционном режиме. Каким образом этот вопрос решили петербургские предприниматели, было озвучено в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Так, генеральный директор торгового комплекса «Невский центр» Дарья Ветрова говорит, что в управляющей компании решили не делить работников две категории, ведь организация продолжает пользоваться апробированным в пандемию способом работы.

«В первую и во вторую волну у нас удаленно работали команда А и команда Б. Если одна команда находится в офисе, то вторая — дома, а через неделю они меняются. Это было сделано для того, чтобы если среди сотрудников в офисе кто-то заболел, то вся команда уходила на карантин. А та команда, которая сидела дома, соответственно, выходит в офис. Это позволило нам работать постоянно», — вспоминает бизнесвумен.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Теперь же руководство, следуя эффективной методике, предлагает всем сотрудникам, вне зависимости от точки работы, проходить вакцинацию. Коллегу в таком подходе поддерживает Дмитрий Панов, координатор общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному федеральному округу.

«По организациям, которые находятся в «Деловой России», мы прекрасно знаем, что тех, кого переводят сейчас на удаленный формат, в первую очередь, обязуют вакцинироваться и принести справку. Потому что рано или поздно у человека появится желание приехать и поделиться информацией — дома сидеть достаточно тяжело», — рассказывает бизнесмен.

По его словам, такая дисциплина со стороны предпринимателей неудивительна, ведь в их же интересах не допустить дальнейших ограничений работы.

Как в ходе пресс-конференции отметил гендиректор группы компаний «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский, владельцы общепита и сами понимают, что на них лежит ответственность за здоровье не только своих сотрудников, но и гостей заведений. Поэтому работодатели стараются активно мотивировать персонал делать прививку, используя в том числе бонусные системы.