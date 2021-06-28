Власти Нигерии вырабатывают требования к Twitter для возобновления работы соцсети

Абуджа, 28 июня. Правительство Нигерии установит ряд юридических, охранных и деловых условий для возобновления работы социальной сети Twitter на территории республики.

Власти западноафриканского государства еще не назначили дату встречи с представителями американского интернет-сервиса. Однако по требованию президента Мухаммаду Бухари создана специальная группа, которая отвечает за выработку требований к руководству Twitter.

В состав комиссии вошли генеральный прокурор страны, министры информации, связи, иностранных дел, труда и занятости, а также представители других правительственных ведомств.

Сообщается, что среди условий возобновления работы соцсети в Нигерии могут оказаться обязательство не совершать никаких действий, угрожающих национальной безопасности, приостановка токсичных аккаунтов и пессимизация некоторых хэштегов.

Также, в соответствии с недавно принятыми нормами, Twitter обяжут зарегистрироваться в Нигерии и получить соответствующую лицензию.

Причиной запрета работы американской соцсети на территории страны стала блокировка аккаунта президента республики. В начале июня он написал пост с критикой организаторов беспорядков в Нигерии, который Twitter расценил как «оскорбительный».