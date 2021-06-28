Пиар-менеджер МакSим не подтвердила слухи о смерти певицы

Москва, 28 июня. По словам Яны Богушевской, состояние Марины Абросимовой оценивается как стабильное, но тяжелое.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) Богушевская заявила, что с Мариной Абросимовой «все в порядке», она жива.

«Я не могу опровергать сообщения каждого идиота ВКонтакте и ТикТоке, мне для этого нужно будет 10000 часов в день», — отметила пиар-менеджер артистки.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о смерти певицы. Известно, что в настоящий момент Абросимова находится в столичном медучреждении, где проходит лечение от COVID-19. Однако несколько источников не подтвердили данные о положительном тесте на коронавирус.

Ранее таролог, нумеролог Элена Гамаюн рассказала о результатах цифрового анализа будущего певицы МакSим. По ее словам, артистка оказалась в больнице после сильного переутомления и резко ослабшего иммунитета.