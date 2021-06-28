Пенсионерку из Ростовской области подозревают в варке котят на плите

Шахты, 28 июня. Полиция Ростовской области проверит информацию в СМИ о пожилой жительнице города Шахты, которая у себя дома якобы варила котят.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУМВД. Ранее сразу несколько СМИ сообщили о жутком инциденте, который якобы произошел в одном из домов города Шахты. На опубликованном видео в Сети можно заметить в квартире пенсионерки горы мусора и кастрюлю. Автор ролика утверждает, что в ней находились «фрагменты останков котят». По данным источников, пожилая женщина или сама употребляла это в пищу, или кормила других животных. О ситуации правоохранителям рассказала соседка.

«По данному факту проводится проверка», — заявил представитель ГУМВД по Ростовской области.

При проведении проверки в квартире у женщины были обнаружены 37 котят в возрасте от 1 до 1,5 месяца, всех их забрали волонтеры.

Ранее живодер из Кемерово выбросил двух собак с балкона пятого этажа. Инцидент произошел в ходе бытового конфликта. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.