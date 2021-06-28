Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 22:45
22:42
Политика
Лавров обсудил с Верховным комиссаром ООН возвращение беженцев в Карабах
22:37
Происшествия
Упавшая ветка дерева насмерть задавила ребенка в подмосковном Королеве
22:33
Наука
Британские ученые рассказали о результатах смешения вакцин AstraZeneca и Pfizer
22:22
Спорт
Швейцария открыла счет в матче против Франции в 1/8 финала Евро-2020
22:15
Происшествия
«Транснефть» исключила повторение инцидента с загрязнением в «Дружбе»
22:09
Происшествия
Ребенок погиб под колесами грузовика на пешеходном переходе под Владимиром
22:07
Общество
«Пирамида позора» на колесиках ездит по улицам Самары
22:00
Общество
Вассерман отказался поздравлять Илона Маска с 50-летним юбилеем
22:00
Общество
Главного эксперта Росреестра по Подмосковью арестовали по делу о взятке
21:53
Весь мир
Власти Эфиопии выполнили просьбу администрации Тыграя о прекращении огня
Все новости

Пенсионерку из Ростовской области подозревают в варке котят на плите

  /   Обновлено: 28 июня 2021 21:24
Происшествия
Пенсионерку из Ростовской области подозревают в варке котят на плите
flickr.com  /  lentina_x

Шахты, 28 июня. Полиция Ростовской области проверит информацию в СМИ о пожилой жительнице города Шахты, которая у себя дома якобы варила котят.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУМВД. Ранее сразу несколько СМИ сообщили о жутком инциденте, который якобы произошел в одном из домов города Шахты. На опубликованном видео в Сети можно заметить в квартире пенсионерки горы мусора и кастрюлю. Автор ролика утверждает, что в ней находились «фрагменты останков котят». По данным источников, пожилая женщина или сама употребляла это в пищу, или кормила других животных. О ситуации правоохранителям рассказала соседка.

«По данному факту проводится проверка», заявил представитель ГУМВД по Ростовской области.

При проведении проверки в квартире у женщины были обнаружены 37 котят в возрасте от 1 до 1,5 месяца, всех их забрали волонтеры.

Ранее живодер из Кемерово выбросил двух собак с балкона пятого этажа. Инцидент произошел в ходе бытового конфликта. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пенсионерку из Ростовской области подозревают в варке котят на плите
пенсионерка котята шахты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru