Лев Лещенко отказался сотрудничать с продюсером тиктокера Дани Милохина

Москва, 28 июня. Именитый артист Лев Лещенко нелестно отозвался о тиктокерах, отказавшись сотрудничать с продюсером популярного блогера Дани Милохина.

Эстрадный исполнитель в одном из телеэфиров раскритиковал модные тикток-хаусы, назвав их «кунсткамерой». Самих же блогеров, создающих ролики для этой соцсети, он назвал «эмбрионами».

Однако на защиту модного движения встал продюсер Дани Милохина Ярослав Андреев. Он признался, что менеджер Лещенко сам обращался к нему с предложением сотрудничества.

«Несколько месяцев назад менеджмент Льва Лещенко просился приехать к тиктокерам в дома, чтобы поддержать флешмоб с новым треком. И что это, если не хайп и двойные стандарты?!» — выразил недовольство представитель самого популярного в стране тикток-блогера.

Конфликт возрастов и интересов «Собеседнику» прокомментировал директор движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский. Он заявил, что в подобные тикток-дома необходимо устроить рейды с проверкой, так как то, что транслируют подростки, не всегда допустимо, даже для творчества. Он заявил о необходимости сделать все, чтобы блогеры перестали пропагандировать низкие ценности.