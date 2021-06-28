Боевики атаковали конвой «Врачей без границ» на севере ЦАР

Банги, 28 июня. Три человека ранены и одна женщина убита в результате нападения боевиков на конвой организации «Врачи без границ» (MSF) неподалеку от города Батангафо.

По данным местного издания Ndjoni Sango, бандиты принадлежали к остаткам конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), скрывающимся в северной части ЦАР.

«Два мотоциклиста, нанятые MSF, попали в засаду вооруженных людей в Центральноафриканской Республике, когда они перевозили раненых в Батангафо», — говорится в заявлении «Врачей без границ».

Сообщается, что злоумышленники знали, что атакуют именно конвой гуманитарной медицинской организации, поскольку каждый водитель мотоцикла имел соответствующий нагрудник и флаг на транспортном средстве.

Nous condamnons cette attaque contre nos collègues et nous nous efforcerons sans relâche de comprendre ce qu’il s'est passé. Nos collègues étaient au #Tigré pour porter assistance à la population, et il est inconcevable que cela leur ait coûté la vie.(2/2)https://t.co/cviEmtntB2 — MSF France (@MSF_france) June 25, 2021

Ранее Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) констатировало постепенное снижение числа нападений на конвои миссии в ЦАР: с 53 в марте до 27 в мае. В июне, по данным MSF, количество подобных инцидентов сократилось до трех.

Это стало результатом ликвидации действовавших в стране бандформирований CPC. Благодаря полученным у российских инструкторов навыкам национальная армия ЦАР вернула под контроль территории страны.

Однако в отдаленных районах государства все еще остаются разрозненные группы боевиков, которые избегают столкновений с вооруженными силами республики и предпочитают тактику разбойных нападений на дорогах.