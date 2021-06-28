Испанцы Мората и Оярсабаль забили в дополнительное время матча против Хорватии

Копенгаген, 28 июня. Футболисты сборной Испании нападающий Альваро Мората и полузащитник Микель Оярсабаль забили голы в дополнительное время матча против сборной Хорватии.

Встреча сборных Испании и Хорватии проходит в рамках 1/8 финала чемпионата Европы в Копенгагене на стадионе «Паркен». Матч в основное время закончился со счетом 3:3.

В составе сборной Испании отличились нападающий Пабло Сарабия на 38-й минуте, вингер Ферран Торрес на 77-й, форвард Альваро Мората на 100-й и полузащитник Микель Оярсабаль на 103-й.

За Хорватию испанский полузащитник Педри отметился автоголом на 20-й минуте. Нападающий Мислав Оршич на 85-й и полузащитник Марио Пашалич на 92-й минуте забили голы в ворота сборной Испании.

Победитель этого матча в 1/4 финала Евро-2020 сыграет с Францией или со Швейцарией.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал вылет своей сборной с чемпионата Европы.