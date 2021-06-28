Вин Дизель заявил о завершении работы над сценарием новых «Хроник Риддика»

Лос-Анджелес, 28 июня. Работа над четвертым фильмом во вселенной блокбастеров «Хроники Риддика» находится на ранней стадии. Исполнитель главной роли Вин Дизель заявил, что сценарий полностью готов.

Межгалактическая трилогия «Хроники Риддика» может получить полноценное продолжение спустя почти десять лет перерыва. Звезда блокбастеров «Форсаж» Вин Дизель заявил, что запуск продолжения идет полным ходом. В настоящий момент над картиной трудится режиссер Дэвид Туи, который совсем недавно закончил написание сценария, передает GamesRadar.

По словам звезды, вероятнее всего, главной локацией для съемок картины станет Австралия. Главная трудность в запуске производственного процесса заключается в плотном графике команды. Тем не менее, Вин Дизель убежден, что блокбастер непременно выйдет на экраны.

Помимо «Хроник Риддика», актер активно занят в работе над еще двумя крупными проектами. Недавно Вин Дизель раскрыл дату съемок новых частей блокбастеров «Форсаж».