Павел Воля трогательно поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения

Москва, 28 июня. Популярный юморист Павел Воля поздравил свою супругу Ляйсан Утяшеву с днем рождения. Трогательные слова артиста в адрес 36-летней ведущей довели поклонников до слез.

Известная российская телеведущая и бывшая гимнастка отмечает свое 36-летие. В честь праздника трогательные слова в адрес любимой жены опубликовал резидент Comedy Club. Воля написал искренние строчки в ее адрес и назвал жену лучшей девушкой на свете.

«Именинница, как же с тобой хорошо, как дружно, весело, интересно! Каждый день что-то новое. Каждый день ты сама какая-то новая. Спасибо тебе за каждую секундочку, за каждое мгновение, когда мы смеемся, куда-то едем, что-то придумываем или просто валяемся в кровати», — сообщил ведущий многих программ на телеканале ТНТ.

Воля пожелал супруге всегда быть счастливой и отметил, что он, в свою очередь, постарается сделать это реальным. Остальные слова пожелания шоумен пообещал сказать Утяшевой лично.

Поклонники высоко оценили трогательные и романтичные слова ведущего. Многие подчеркнули, что каждый раз с замиранием сердца читают подобные признания, поскольку они вызывают волну эмоций.

«Растрогалась до слез. Как же вы трогательно любите друг друга»; «Лучший муж, я не устану это говорить. Восхищаюсь вашей любовью. С днем рождения Лясю»; «Обожаю вашу чудесную пару, даже не представляю, как вы жили друг без друга! Когда вижу вас, верю, что любовь есть», — отметили подписчики звездного аккаунта.

Пара Воли и Утяшевой считается одной из самых крепких и счастливых в отечественном шоу-бизнесе. Недавно бывшая гимнастка рассказала, во сколько ей обошелся самый дорогой подарок для любимого супруга.