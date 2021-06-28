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Военный эксперт раскрыл секреты трех новых российских ракет

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Армия
Военный эксперт раскрыл секреты трех новых российских ракет
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 28 июня. Алексей Леонков объяснил, как формируется воздушно-космическая эшелонированная оборонительная система РФ.

Новейшая система ПВО С-500 «Прометей», межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» — новые, уникальные системы вооружений. Им пока нет аналогов в мире. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Ленте.ру».

Уникальность комплекса С-500 «Прометей» в его характеристиках, которые определяют его как нечто промежуточное между комплексами противовоздушной и противоракетной обороны. По сути С-500 их связывает в единое целое.

«Есть высоты и скорости, которые, например, системы противовоздушной обороны не достают, а противоракетная оборона такими вещами, как говорится, не занимается. Поэтому появление такой системы было оправдано», — пояснил эксперт.

По словам Леонкова, к тому времени как С-500 плотно войдут в ряды вооружения российской армии, а в РФ окончательно сформируется воздушно-космическая эшелонированная оборонительная система, то в стране будут закрыты все высоты в воздушном и космическом пространстве.

«Мы будем готовы отразить любую массированную атаку средств воздушного и космического нападения», — пояснил Леонков.

Ракету РС-28 «Сармат» эксперт назвал достойной сменой другой ракеты — Р-36М «Воевода», главной особенностью которой является ее способность доставить к цели от 10 до 15 гиперзвуковых управляемых боеголовок.

По его словам, системы противоракетной обороны противника вряд ли смогут остановить данную ракету.

Что касается гиперзвуковой ракеты «Циркон», она станет полноправным лидером в вооружении ВМФ.

«Она будет устанавливаться на все военные корабли — современные и те, которые проходят модернизацию, а также на подводные лодки», — пояснил Леонков.

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сармат прометей с-500 циркон
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