Миро набросилась с критикой на раздевшегося перед родителями невесты Моргенштерна

Москва, 28 июня. Светский обозреватель Лена Миро резко высказалась о рэпере Моргенштерне, оголившемся перед родителями своей невесты Дилары Зинатуллиной.

Блогер призналась, что ее умиляет хип-хоп-артист, который радуется «свалившимся на него денежкам». Журналистка обратила внимание, что эпатажный рэпер не так давно опубликовал в Сети фотосессию на борту частного самолета, в которой предстал голым перед родителями своей возлюбленной. Миро подчеркнула, что считает это плохим поступком, ведь они являются его будущими тестем и тещей.

«Ты, Морген, в очередной раз попиарился и, наверное, уже и забыл о своей тупой выходке, а красному от стыда мужику как дальше в своей провинции жить?» — категорично заявила светский обозреватель в своем блоге.

Скандальная журналистка набросилась с критикой на раздевшегося перед взрослыми людьми рэпера. По мнению Миро, Моргенштерн своей выходкой унизил не только будущих родственников, но и свою невесту. А брак с женщиной после этого не может быть счастливым заключила она.

Это далеко не первый скандал, в который попал рэпер. Моргенштерна не так давно оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках.