Лукашенко на встрече с арабским бизнесменом пошутил про диктаторство

Минск, 28 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с арабским предпринимателем Мухаммедом аль-Аббаром пошутил по поводу диктаторства.

По данным Telegram-канала «Белта», бизнесмен из ОАЭ в ходе беседы подчеркнул, что в республике царит настоящая демократия.

«Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?» — со смехом поинтересовался Лукашенко.

Бизнесмен заявил, что если его дети в безопасности, получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, то это все и является настоящей демократией. В своем ответе он использовал цитату Нельсона Манделы.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Минск запретит въезд на территорию страны представителям евроструктур и лицам из Евросоюза. Такое решение белорусские власти приняли на фоне содействия введению европейских санкций против республики.