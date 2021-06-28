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Лукашенко на встрече с арабским бизнесменом пошутил про диктаторство

  /   Обновлено: 28 июня 2021 21:04
Политика
Лукашенко на встрече с арабским бизнесменом пошутил про диктаторство
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с арабским предпринимателем Мухаммедом аль-Аббаром пошутил по поводу диктаторства.

По данным Telegram-канала «Белта», бизнесмен из ОАЭ в ходе беседы подчеркнул, что в республике царит настоящая демократия.

«Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?» — со смехом поинтересовался Лукашенко.

Бизнесмен заявил, что если его дети в безопасности, получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, то это все и является настоящей демократией. В своем ответе он использовал цитату Нельсона Манделы.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что Минск запретит въезд на территорию страны представителям евроструктур и лицам из Евросоюза. Такое решение белорусские власти приняли на фоне содействия введению европейских санкций против республики.

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белоруссия лукашенко оаэ
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