Эксперт отверг тезисы Запада о сексуальных предпочтениях Иисуса Христа

Тезисы Запада о сексуальных предпочтениях Иисуса Христа не выдерживают никакой критики. Об этом в интервью ФАН заявил экс-советник Управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью «О праве, правах и правилах», в которой, в частности, коснулся темы агрессивной ЛГБТ-пропаганды странами Запада. По его словам, она есть даже в учебных программах, написанных для европейских и американских детей. Особенно шокировало главу МИД РФ изображение Иисуса Христа в качестве бисексуала. Лавров также отметил, что «попытки вменяемых политиков оградить детей» от всего этого безобразия наталкиваются на «воинственные протесты в «просвещенной» Европе».

«Зачем Запад продвигает тезис о бисексуальности Иисуса? Разумеется, чтобы угодить вот этому ЛГБТ-сообществу, — заметил Матвейчев. — Но истинно верующий человек на такую глупость не клюнет, поскольку знает, что Христос не может быть ни гомосексуалом, ни даже гетеросексуалом, поскольку по сути своей является Богом».

Политолог подчеркнул, что именно поэтому детали человеческой природы Спасителя никогда не обсуждались церковью.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

«Так что эта ЛГБТ-пропаганда рассчитана, очевидно, на изначально неверующих людей, — предположил эксперт. — Да и тезис такой могли родить только те люди, которые не были знакомы с церковной догматикой. Для них Иисус — это человек, а значит, ему можно приписать разные сексуальные свойства. Все это, конечно, кощунство, которое делается для того, чтобы понравиться меньшинствам».

Собеседник ФАН также объяснил, почему на сей счет молчат католическая церковь и папа римский Франциск, который, по идее, первым должен был возмутиться, узнав о настолько безобразном представлении Христа европейским детям.