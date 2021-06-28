Британские СМИ поместили в заголовок слова Симоньян об эсминце-нарушителе

Москва, 28 июня. Российские пограничники в очередной раз продемонстрировали всему миру звание вежливых людей. Об этом заявила глава RT Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила свое мнение относительно недавнего инцидента с нарушением британским эсминцем Defender российской границы в Черном море.

В своем комментарии Симоньян подчеркнула, что пограничники ВМФ РФ были подчеркнуто вежливы, предупреждая английских военных, они несколько раз произнесли слово «пожалуйста» на английском языке.

СМИ Великобритании настолько восхитились словами главреда RT, что британское издание The Mirror поместил их в заголовок статьи.

«Мы подтвердили свое звание вежливых людей. Потому, что если посмотреть видео целиком, то очень много раз эти наши военнослужащие на своем замечательном русско-английском языке говорят «please». Очень вежливо, правда, Майкл?» — сказала Симоньян, обращаясь к американскому журналисту Майклу Бому.

Симоньян по достоинству оценила внимание британской прессы и обратившись к Mirror, ответила: «обращайтесь, нашей вежливости хватит на всех».

Ранее стало известно, что хулиганство британского эсминца Defender — это игра с огнем на поражение.