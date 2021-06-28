Россиянам посоветовали обратить внимание на вторичное жилье

Москва, 28 июня. Планирующим приобрести недвижимость гражданам России рекомендовали обратить внимание на квартиры в сегменте вторичного жилья.

Советом поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. На фоне нестабильной ситуации на рынке труда лучше вкладывать денежные средства в готовые квадратные метры. В результате прошлогоднего локдауна заемщики не могут направить в судебные органы жалобу на задержку строительства, передает News.ru.

Эксперт подчеркнула, что «вторичная недвижимость — не обязательно убитая хрущевка». Многие девелоперы и финансовые учреждения без льготной ипотечной программы предоставляют хорошие скидки. Радченко посоветовала россиянам не обременять себя лишними обязательствами и просчитывать возможные риски.

Агент по недвижимости Артем Сошников ранее сообщил, что существуют некоторые важные моменты, которые могут повлиять на дальнейшую ликвидность и комфорт при приобретении квартиры.