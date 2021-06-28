Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 21:16
21:14
Шоу-бизнес
Павел Воля трогательно поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения
21:12
Армия
Военный эксперт раскрыл секреты трех новых российских ракет
21:11
Экономика
В «Деловой России» дали оценку предложениям бизнес-омбудсмена Бориса Титова
21:10
Общество
Пятилетняя девочка и ее мама пропали в Нижегородской области
21:07
Весь мир
Западным штатам Америки грозит экстремальная засуха
21:04
Шоу-бизнес
Миро набросилась с критикой на раздевшегося перед родителями невесты Моргенштерна
21:03
Политика
Лукашенко на встрече с арабским бизнесменом пошутил про диктаторство
21:00
Политика
Британские СМИ поместили в заголовок слова Симоньян об эсминце-нарушителе
21:00
Видео
«Точка на карте». Сказки, красоты и счастье Перми
21:00
Общество
Немцы рассказали, что они действительно знают о Крыме
Все новости

Россиянам посоветовали обратить внимание на вторичное жилье

Экономика
Россиянам посоветовали обратить внимание на вторичное жилье
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 июня. Планирующим приобрести недвижимость гражданам России рекомендовали обратить внимание на квартиры в сегменте вторичного жилья.

Советом поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. На фоне нестабильной ситуации на рынке труда лучше вкладывать денежные средства в готовые квадратные метры. В результате прошлогоднего локдауна заемщики не могут направить в судебные органы жалобу на задержку строительства, передает News.ru.

Эксперт подчеркнула, что «вторичная недвижимость — не обязательно убитая хрущевка». Многие девелоперы и финансовые учреждения без льготной ипотечной программы предоставляют хорошие скидки. Радченко посоветовала россиянам не обременять себя лишними обязательствами и просчитывать возможные риски.

Агент по недвижимости Артем Сошников ранее сообщил, что существуют некоторые важные моменты, которые могут повлиять на дальнейшую ликвидность и комфорт при приобретении квартиры.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиянам посоветовали обратить внимание на вторичное жилье
жилье недвижимость вторичка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru