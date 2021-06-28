Онищенко высказался о желании россиян вакцинироваться ради походов в кафе

Москва, 28 июня. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что желание россиян пройти процедуру вакцинации ради посещения кафе и зарубежного отдыха — это показатель эффективности принятых мер.

Специалист подчеркнул, что это неплохой показатель. Он отметил, что в некоторых местах россияне образовали очереди в вакцинационные пункты. Также Онищенко заявил, что сообщения некоторых медиков в интернете о недостоверных эффектах препаратов от коронавирусной инфекции — безграмотные разговоры.

Он назвал желание питаться, отдыхать нормально и вакцинироваться взаимовытекающими обстоятельствами. Онищенко рассказал, что задержка по вакцинации стабилизируется.

Геннадий Онищенко ранее развеял слухи о влиянии вакцинации на репродуктивную функцию. Он отметил, что российские препараты от COVID-19 не имеют абсолютно никакого отношения к репродуктивной функции.