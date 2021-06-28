Сатановский подтвердил слова Лаврова о цене европейских обещаний

Москва, 28 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров был абсолютно прав в своих словах об обещаниях европейцев, заявил политолог Евгений Сатановский.

В эфире радио «Вести.фм» эксперт прокомментировал статью Лаврова, опубликованную в газете «Коммерсантъ» и журнале «Россия в глобальной политике». В ней министр затронул множество важных тем во внешней и внутренней политике, в частности, он отметил, что, в отличии от России, ее европейские партнеры не привыкли выполнять данные ими обещания и держать свое слово.

Эти слова полностью подтвердил политолог, отметив, что они особенно актуальны сейчас, когда в Европе назревает очередное крупное противостояние.

«Мы идем, безусловно, к очередной большой европейской драке, на что указывает буквально все. Вот наш министр иностранных дел высказался надысь насчет того, что у России есть привычка выполнять свои обещания и держать свое слово, а у европейцев этих привычек российских нет. Прав был абсолютно», — заметил Сатановский.

В тоже время эксперт подчеркивает, что Москве не следовало быть столь открытой для западных обещаний, особенно в 90-е и 00-е годы. По словам Сатановского, если в окружении негодяев быть джентльменом и всем верить на слово, «тогда с тобой только в карты и играть». Запад уже много лет давал разные обещания и Горбачеву, и Ельцину, но каждый раз он не подтверждал свои слова на деле.

Ранее сообщалось, что политолог назвал причины жесткой критики позиции США в статье Лаврова.