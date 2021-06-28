Моника Беллуччи облачилась в корсет для новой фотосессии

Лос-Анджелес, 28 июня. Голливудская актриса Моника Беллуччи стала звездой нового выпуска глянцевого журнала F. Артистка продемонстрировала стройную фигуру в черном корсете.

Звезда триллера «Необратимость» и «Матрица: перезагрузка» активно следит за внешностью и смело позирует перед камерами в белье в 56 лет. Недавно актриса стала главным украшением выпуска издания F. Специально для итальянского глянца Беллуччи облачилась в обтягивающий наряд в стиле total black, украшенный тугим корсетом с кружевными вставками.

Необычный элемент одежды подчеркнул талию звезды, а дополнила его струящаяся юбка. Для завершения романтического образа актриса предстала с распущенными волосами, которые были уложены небрежными локонами. В качестве макияжа Беллуччи выбрала привычный золотистый нюд. Автором фотосессии выступил фотограф Тиемо Сандер, который прежде не раз сотрудничал с итальянской звездой.

Недавно в одном из американских кинозалов состоялся тестовый показ продолжения культовой франшизы «Матрица», в которой Беллуччи сыграла одну из эпизодических, но запоминающихся ролей. Один из зрителей пробного сеанса рассказал, каким получился предстоящий блокбастер сестер Вачовски.