Дзермант рассказал о претензиях Литвы к санаторию «Беларуси»

Минск, 28 июня. Белорусский политолог назвал закрытие счетов здравницы негуманным.

В Литве продолжит работу в штатном режиме санаторий «Беларусь», находящийся в городе Друскининкай. Представитель учреждения Владислав Заруцкий пояснил, что никаких причин, по которым медучреждение не должно работать, нет, пишет Baltnews.

Санаторием «Беларусь» владеет Управление делами президента Белоруссии, главу которого зовут Виктор Шейман, 11 июня его освободили от должности и он ушел на пенсию. Но, как выяснилось приостановление работы здравницы не связано с этим событием, а препятствует ей исключительно позиция Евросоюза.

Swedbank заморозил счета санатория «Беларусь» еще в декабре 2020 года. Это было связано с введенными Евросоюзом санкциями Главному хозяйственному управлению президентской администрации Белоруссии, ведь санаторий — государственное предприятие.

Из-за заморозки счетов, заработной платы лишились около 400 работников санатория, большая часть которых — литовцы.

Руководство Санатория обратилось в литовский суд, чтобы там признали действия банка Swedbank незаконными. В суде иск был признан обоснованным.

Как отмечает белорусский политолог Алексей Дзермант, ограничения, введенные ЕС против санатория, удар по простым литовцам.

«Это показывает даже не цинизм, а просто низость властей Литвы, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы показать свое политическое эго и уколоть ближайшего соседа, который в общем-то никогда не делал ничего плохого литовскому государству», – объяснил Дзермант в беседе с корреспондентом Baltnews.

Эксперт уверен, что заморозка счетов санатория антигуманна. По его мнению «Беларусь», в первую очередь, является медицинским учреждением, где проходят реабилитацию взрослые и дети, а теперь, из-за политических недоразумений, они лишены такой возможности.

Ранее Литва оценила убытки для железнодорожной отрасли от европейских санкций против Белоруссии.