Суд Тульской области приговорил к колонии мать погибших при пожаре детей

Тула, 28 июня. Жительницу Кимовска, у которой погибли двое детей, признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

По информации следствия, 25 апреля 34-летняя женщина ушла из дома, оставив двух малолетних детей без присмотра. Она заперла входную дверь и вернулась только утром. Ночью в доме произошел пожар, в результате которого несовершеннолетние погибли. На суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном. За совершенное преступление она получила один год и восемь месяцев колонии.

Ранее СК возбудил дело по факту смерти ребенка на водоеме в Ленобласти. Трагедия произошла в районе реки Оредеж.