Дочь Веры Алентовой отказалась комментировать информацию о состоянии здоровья близких

Москва, 28 июня. Актриса Юлия Меньшова, приходящаяся звезде советских фильмов Вере Алентовой дочерью, отказалась давать комментарии о здоровье членов семьи.

ФАН связался с Меньшовой, чтобы узнать у нее о состоянии здоровья близких. По данным прессы, коронавирус выявили у супруга Алентовой, режиссера Владимира Меньшова. А затем поступила информация о госпитализации самой актрисы.

Говорить о здоровье близких Меньшова отказалась, при этом голос у знаменитости был печальный. Ее отец переносит коронавирус в легкой форме. А мать, по некоторым данным, увезли в одну из столичных больниц. 79-летняя звезда ждет результаты теста на коронавирус. Пока неизвестны обстоятельства и причины отправки Алентовой в больницу.