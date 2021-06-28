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Дочь Веры Алентовой отказалась комментировать информацию о состоянии здоровья близких

Общество
Дочь Веры Алентовой отказалась комментировать информацию о состоянии здоровья близких
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 июня. Актриса Юлия Меньшова, приходящаяся звезде советских фильмов Вере Алентовой дочерью, отказалась давать комментарии о здоровье членов семьи.

ФАН связался с Меньшовой, чтобы узнать у нее о состоянии здоровья близких. По данным прессы, коронавирус выявили у супруга Алентовой, режиссера Владимира Меньшова. А затем поступила информация о госпитализации самой актрисы.

Говорить о здоровье близких Меньшова отказалась, при этом голос у знаменитости был печальный. Ее отец переносит коронавирус в легкой форме. А мать, по некоторым данным, увезли в одну из столичных больниц. 79-летняя звезда ждет результаты теста на коронавирус. Пока неизвестны обстоятельства и причины отправки Алентовой в больницу.

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