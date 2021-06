Западным штатам Америки грозит экстремальная засуха

Ашвилл, 28 июня. Больше 90% территорий запада Америки грозит экстремальная засуха. Согласно сведениям Министерства сельского хозяйства США и Национального управления океанических и атмосферных исследований, регион находится в «отчаянном положении». Об этом сообщает Fox News.

По информации Национальной интегрированной системы о засухе (NIDIS), 49,7 % территорий на западе США находятся под воздействием данного природного явления. На прошлой неделе их было 48,9%. Последний подобный пик наблюдали в июне 2002 года. Тогда под угрозой было 45,3% земель.

For the third straight week, Extreme (D3)/Exceptional (D4) Drought in the West has set a #DroughtMonitor record.



49.7% of the West is in D3/D4 compared to 48.9% last week



The high prior to the 2020/2021 drought was July 23, 2002, at 45.3%.

https://t.co/HtSRATnpTz @NOAA pic.twitter.com/E5BNYO7bfk — NIDIS Drought.gov (@DroughtGov) June 24, 2021

В NIDIS отметили, что есть доказательства связи таких катаклизмов с глобальными изменениями климата — более длительные тепловые волны и устойчивое повышение температуры.

Сильная засуха уже привела к тому, что более 1,5 тыс. водохранилищ наполовину опустошены, а в Айдахо перекрывают воду, которую фермеры используют для полива. В штате Орегон рассматривают возможность перемещения отдельных видов рыб в другие водоемы, чтобы спасти их в случае пересыхания. Губернаторы многих городов в Америке также призвали население сократить потребление воды.

Масштабная жара и засуха наблюдается на всей западной части Соединенных Штатов. Падение уровня воды в реке Колорадо угрожает дамбе Гувера, одному из самых узнаваемых мест США, обеспечивающей электроэнергией крупнейшие города в трех штатах юго-запада страны.