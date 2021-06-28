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Западным штатам Америки грозит экстремальная засуха

  /   Обновлено: 28 июня 2021 21:07
США
Западным штатам Америки грозит экстремальная засуха
pixabay.com  / 

Ашвилл, 28 июня. Больше 90% территорий запада Америки грозит экстремальная засуха. Согласно сведениям Министерства сельского хозяйства США и Национального управления океанических и атмосферных исследований, регион находится в «отчаянном положении». Об этом сообщает Fox News.

По информации Национальной интегрированной системы о засухе (NIDIS), 49,7 % территорий на западе США находятся под воздействием данного природного явления. На прошлой неделе их было 48,9%. Последний подобный пик наблюдали в июне 2002 года. Тогда под угрозой было 45,3% земель.

В NIDIS отметили, что есть доказательства связи таких катаклизмов с глобальными изменениями климата — более длительные тепловые волны и устойчивое повышение температуры.

Сильная засуха уже привела к тому, что более 1,5 тыс. водохранилищ наполовину опустошены, а в Айдахо перекрывают воду, которую фермеры используют для полива. В штате Орегон рассматривают возможность перемещения отдельных видов рыб в другие водоемы, чтобы спасти их в случае пересыхания. Губернаторы многих городов в Америке также призвали население сократить потребление воды.

Масштабная жара и засуха наблюдается на всей западной части Соединенных Штатов. Падение уровня воды в реке Колорадо угрожает дамбе Гувера, одному из самых узнаваемых мест США, обеспечивающей электроэнергией крупнейшие города в трех штатах юго-запада страны.

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