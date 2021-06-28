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Пострадавших от наводнения бизнесменов Керчи и Ялты освободят от арендной платы

  /   Обновлено: 28 июня 2021 20:56
Экономика
Пострадавших от наводнения бизнесменов Керчи и Ялты освободят от арендной платы
pixabay.com

Симферополь, 28 июня. Предприниматели, пострадавшие от наводнения, будут освобождены от арендной платы на три месяца. Бизнесменам также частично компенсируют оплату.

Соответствующей информацией поделился глава республики Крым Сергей Аксенов. Согласно полученной информации, если арендованное помещение находилось в частной собственности, правительство попросит федеральный центр о частичной компенсации ставки, передает РИА Новости Крым.

Окончательное решение будет принято после подачи всех заявлений. В настоящее время направлено 707 заявок. В результате сложившейся ситуации поток туристов в Ялту повысился. Отдыхающие на других курортах Крыма приезжают, чтобы запечатлеть на фотографии и видеороликах последствия недавнего наводнения.

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наводнение аренда плата
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