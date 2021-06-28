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Британские F-35B испугались поднявшихся на перехват МиГ-31K ВКС РФ в Средиземноморье

Армия
Британские F-35B испугались поднявшихся на перехват МиГ-31K ВКС РФ в Средиземноморье
pixabay.com

Москва, 28 июня. Американские истребители пятого поколения F-35B поспешили улететь как можно дальше от российских МиГ-31K при первой встрече с ними над Средиземным морем.

Отмечается, что встреча самолетов состоялась во время масштабных учений ВМФ России в Средиземноморье. Истребители F-35B британских ВВС поднимались в небо, чтобы пролететь над кораблем «Адмирал Макаров», однако их ждал неприятный сюрприз.

Дело в том, что на появление британской авиации молниеносно отреагировали российские перехватчиками МиГ-31K. После их приближения испугавшимся самолетов ВКС РФ британским экипажам оставалось лишь незамедлительно ретироваться.

Стоит отметить, что маневры российских военных в Средиземном море проходят на фоне захода в его акваторию авианосца Queen Elizabeth, на котором находятся 10 самолетов F-35. Учения, в ходе которых проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, начались 25 июня.

Ранее сообщалось, что маневры в Средиземном море вблизи авианосной группировки ВМС Великобритании проводятся для того, чтобы создать безопасные условия для авиабазы Хмеймим и пункта обеспечения ВМФ Тартус. По мнению экспертов, Россия показывает потенциальным противникам, что готова отстаивать свои интересы в любой точке мира, передает RT.

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россия учения средиземное море f-35
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