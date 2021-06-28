Моргенштерн ответил на требование алиментов на внебрачного ребенка

, 28 июня. Рэпер Алишер Моргенштерн поделился откровениями о личной жизни, рассказал об отношении к браку и встретился с женщиной, которая потребовала алименты на внебрачного сына от звезды.

Моргенштерн стал главной звездой в новом эпизоде шоу «Вопрос ребром». Артист обсудил творчество в беседе с рэпером Бастой и затронул такие темы, как отношения и воспитание детей. Самый острый вопрос коснулся «анархического» образа жизни музыканта: тот никогда не скрывал, что старался ни в чем себе не отказывать, включая связи с девушками.

Одна из них неожиданно появилась в студии. Ее «музыкальный рэп-вопрос» коснулся темы обязательств: девушка заявила, что родила от звезды сына Кирилла и ждет пособия. В ответ Моргенштерн заявил, что готов выплатить алименты, если родство с ребенком подтвердит ДНК-тест.

«Если это мой ребенок, готов дать алименты. ДНК-тест в студию. Я не знаком с ней», — ответил на требование рэпер.

Затем девушка решила накалить атмосферу в студии и обратилась к невесте звезды. Она поинтересовалась, не была ли та в курсе измен. Однако Моргенштерн заявил, что никогда бы не закрутил роман с девушкой, которая «так плохо читает рэп».

Музыкант также высказался на тему свадеб. Рэпер признался, что долгое время скептически относился к идее регистрации отношений. Его мнение изменил разговор с возлюбленной, блогером Диларой Зинатуллиной.

Недавно звезда сделала предложение Моргенштерну. Вскоре рэпер отправился в путешествие с родителями невесты и превратил борт самолета в баню. А ранее эпатажного артиста оштрафовали на крупную сумму за пропаганду наркотиков в треках.