Военная база США в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась обстрелу

Дейр эз-Зор, 28 июня. Военная база в районе месторождения Аль-Омар в сирийской провинции Дейр эз-Зор, где дислоцированы военнослужащие США, подверглась обстрелу. Об этом сообщает информационное агентства SANA со ссылкой на источники с места событий.

Iranian-backed Shia militia using MLRS fire on US base in Deir Ez Zor Omar Oil Field according to this video report from eastern Syria pic.twitter.com/npuijJrQfu — ELINT News (@ELINTNews) June 28, 2021

Согласно предварительным данным, в окрестностях баз упали не менее восьми снарядов. Утверждается, что за обстрелом стоит проиранские формирования.

Источники заявляют, что в небе над Дейр эз-Зором кружат военные самолеты. Появляется информация о бомбардировке сил коалиции по городу Аль-Маядин, однако местные журналисты ее опровергают.

There are news agencies that say that the US warplanes bombed the city of Al-Mayadeen, the news is fictitious, there was no U.S. bombing of the city of #almayadeen or its surroundings, or on iranian militia positions today. https://t.co/xR8lMGIVBw — Deir Ezzore Now (@DeirEzzorNow) June 28, 2021

Также сообщается, что жертв или пострадавших в результате обстрела среди американских военных нет.

Ночные атаки

Обстрел базы последовал за атакой ВВС США по приграничным районам Сирии и Ирака в ночь на 28 июня. Как сообщили в Штатах, приказ о нападении отдал лично президент Джо Байден.

В заявлении Пентагона утверждается, что целью ударов были оперативные объекты и склады с оружием ополченцев «Катаиб Сеййид аш-Шухада» и «Катаиб Хезболла» в двух местах на территории Сирии и в одном в Ираке.

«Соединенные Штаты предприняли необходимые, надлежащие и обдуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации [в регионе], а также на то, чтобы сделать четкое и недвусмысленное сдерживающее послание», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В «Катаиб Сеййид аш-Шухада» заявили о гибели четверых ополченцев. А агентство SANA сообщило, что жертвой атак США стал ребенок, еще трое гражданских получили ранения.