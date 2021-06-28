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Военная база США в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась обстрелу

  /   Обновлено: 28 июня 2021 21:03
Новости Сирии
Военная база США в сирийской провинции Дейр эз-Зор подверглась обстрелу
defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Дейр эз-Зор, 28 июня. Военная база в районе месторождения Аль-Омар в сирийской провинции Дейр эз-Зор, где дислоцированы военнослужащие США, подверглась обстрелу. Об этом сообщает информационное агентства SANA со ссылкой на источники с места событий.

Согласно предварительным данным, в окрестностях баз упали не менее восьми снарядов. Утверждается, что за обстрелом стоит проиранские формирования.

Источники заявляют, что в небе над Дейр эз-Зором кружат военные самолеты. Появляется информация о бомбардировке сил коалиции по городу Аль-Маядин, однако местные журналисты ее опровергают.

Также сообщается, что жертв или пострадавших в результате обстрела среди американских военных нет.

Ночные атаки

Обстрел базы последовал за атакой ВВС США по приграничным районам Сирии и Ирака в ночь на 28 июня. Как сообщили в Штатах, приказ о нападении отдал лично президент Джо Байден.

В заявлении Пентагона утверждается, что целью ударов были оперативные объекты и склады с оружием ополченцев «Катаиб Сеййид аш-Шухада» и «Катаиб Хезболла» в двух местах на территории Сирии и в одном в Ираке.

«Соединенные Штаты предприняли необходимые, надлежащие и обдуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации [в регионе], а также на то, чтобы сделать четкое и недвусмысленное сдерживающее послание», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В «Катаиб Сеййид аш-Шухада» заявили о гибели четверых ополченцев. А агентство SANA сообщило, что жертвой атак США стал ребенок, еще трое гражданских получили ранения.

 

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сша сирия коалиция
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