Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 21:15
21:14
Шоу-бизнес
Павел Воля трогательно поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения
21:12
Армия
Военный эксперт раскрыл секреты трех новых российских ракет
21:11
Экономика
В «Деловой России» дали оценку предложениям бизнес-омбудсмена Бориса Титова
21:10
Общество
Пятилетняя девочка и ее мама пропали в Нижегородской области
21:07
Весь мир
Западным штатам Америки грозит экстремальная засуха
21:04
Шоу-бизнес
Миро набросилась с критикой на раздевшегося перед родителями невесты Моргенштерна
21:03
Политика
Лукашенко на встрече с арабским бизнесменом пошутил про диктаторство
21:00
Политика
Британские СМИ поместили в заголовок слова Симоньян об эсминце-нарушителе
21:00
Видео
«Точка на карте». Сказки, красоты и счастье Перми
21:00
Общество
Немцы рассказали, что они действительно знают о Крыме
Все новости

Льготы по ИИС могут распространить на паевые инвестфонды

  /   Обновлено: 28 июня 2021 20:48
Экономика
Льготы по ИИС могут распространить на паевые инвестфонды
 /  Прокуратура Новосибирской области

Москва, 28 июня. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) представила в Минфин РФ проект закона, предусматривающего налоговые льготы для владельцев паев инвестиционных фондов.

Льготы, предлагаемые организацией, аналогичны прерогативам, которые получают владельцы ИИС (индивидуальных инвестсчетов). Еще одной инициативой является предложение наделить статусом налогового агента профучастника рынка ценных бумаг (брокера, управляющего, депозитария), владеющего паями ПИФов, пишет «Прайм».

Сейчас для открытия ИИС брокером или управляющим необходим отдельный договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами. В результате инвесторы в паи ПИФов, которые хотят воспользоваться налоговыми льготами, вынуждены уплачивать дополнительные комиссии.

НАУФОР внесла предложение об изменениях в сфере финансового законодательства. Организация выступает за совмещение услуг на маркетплейсах с брокерскими и банковскими сервисами, а также призывает отказаться от нормы об обязательном размере капитала.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Льготы по ИИС могут распространить на паевые инвестфонды
пиф иис науфор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru