Льготы по ИИС могут распространить на паевые инвестфонды

Москва, 28 июня. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) представила в Минфин РФ проект закона, предусматривающего налоговые льготы для владельцев паев инвестиционных фондов.

Льготы, предлагаемые организацией, аналогичны прерогативам, которые получают владельцы ИИС (индивидуальных инвестсчетов). Еще одной инициативой является предложение наделить статусом налогового агента профучастника рынка ценных бумаг (брокера, управляющего, депозитария), владеющего паями ПИФов, пишет «Прайм».

Сейчас для открытия ИИС брокером или управляющим необходим отдельный договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами. В результате инвесторы в паи ПИФов, которые хотят воспользоваться налоговыми льготами, вынуждены уплачивать дополнительные комиссии.

НАУФОР внесла предложение об изменениях в сфере финансового законодательства. Организация выступает за совмещение услуг на маркетплейсах с брокерскими и банковскими сервисами, а также призывает отказаться от нормы об обязательном размере капитала.