Водитель и пассажир мопеда погибли в ДТП под Иваново

Иваново, 28 июня. Смертельная авария произошла на 50-м километре автодороги Иваново — Родники. Погибли два человека.

По информации ГИБДД, 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-21140 врезался в мопед Reval. Им управлял 49-летний мужчина, который разворачивался с обочины.

В результате аварии водитель мопеда скончался на месте. Его 37-летняя пассажирка умерла в карете скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на юге Волгограда, сообщал ФАН.