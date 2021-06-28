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Водитель и пассажир мопеда погибли в ДТП под Иваново

Происшествия
Водитель и пассажир мопеда погибли в ДТП под Иваново
gov-murman.ru  /  пресс-служба правительство Мурманской области

Иваново, 28 июня. Смертельная авария произошла на 50-м километре автодороги Иваново — Родники. Погибли два человека.

По информации ГИБДД, 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-21140 врезался в мопед Reval. Им управлял 49-летний мужчина, который разворачивался с обочины.

В результате аварии водитель мопеда скончался на месте. Его 37-летняя пассажирка умерла в карете скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.

Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на юге Волгограда, сообщал ФАН.

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