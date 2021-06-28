Хабаровские ученые рассказали, когда необходимо вакцинировать переболевших COVID-19

Хабаровск, 28 июня. Переболевшим коронавирусной инфекцией рекомендуется пройти процедуру вакцинации для укрепления своего иммунитета. Ученые определили сроки ее проведения.

Ученые из Хабаровского края определили сроки проведения вакцинации от коронавирусной инфекции для переболевших пациентов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Первые результаты говорят о том, что вакцинация переболевших коронавирусом должна проводиться через 1,5-3 месяца, а не через полгода», — заявил он.

Никонов отметил, что титр антител после перенесенного заболевания не защищает от повторного заражения коронавирусом. При этом заболевание будет протекать в более тяжелой форме.

Вакцинация от коронавирусной инфекции является эффективным способом защиты организма от заражения. Она способствует снижению риска заражения тяжелой формой COVID-19. Процедуру можно проходить и пациентам с диагностированными онкологическими заболеваниями, однако только на стадии ремиссии.