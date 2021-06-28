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Котировки нефти Brent отскочили до 75 долларов за баррель

  /   Обновлено: 28 июня 2021 20:46
Экономика
Котировки нефти Brent отскочили до 75 долларов за баррель
pixabay.com

Москва, 28 июня. Мировые цены на нефть заметно снижаются в ходе торгов, отходя от максимумов, установленных на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent сократилась на 1,18 доллара (1,55%) по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составляет 75 долларов за баррель. Контракты на поставки североморской нефтяной смеси на сентябрь торгуются по 74,29 доллара за бочку.

Снижаются и цены на августовские фьючерсы техасской нефти WTI. В ходе торгов они потеряли 1,06 доллара (1,43%), отскочив до 72,99 доллара за баррель.

Трейдеры опасаются, что распространение новых штаммов коронавируса в Европе может ограничить поездки, что приведет к сокращению спроса на топливо. Инвесторы на этой неделе также будут следить за ходом встречи стран ОПЕК+. Решение участников соглашения может стать сигналом для рынка относительно того, стабилизируются ли котировки сырья благодаря выравниванию баланса предложения и спроса.

Тем временем аналитики дают оптимистические прогнозы по поводу цен на нефть. Так, эксперты Bank of America считают, что к 2022 году бочка черного золота может подорожать до 100 долларов.

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