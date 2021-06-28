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Плановое обслуживание «Турецкого потока» смогут завершить быстрее

  /   Обновлено: 28 июня 2021 20:45
Экономика
Плановое обслуживание «Турецкого потока» смогут завершить быстрее
turkstream.info

Москва, 28 июня. Морская магистраль из России в Турцию будет обслужена раньше установленных сроков.

Турецкий трубопроводный оператор Botas поделился информацией, согласно которой работы по приведению в порядок «Турецкого потока» смогут завершить раньше примерно на полдня, чем предполагалось до этого. Об этом пишет «Интерфакс».

Эксперты отмечали ранее, что трубопровод будет выведен из эксплуатации с начала 22 июня по утро 29 июня, однако стало известно, что все работы будут окончены быстрее.

«Турецкий поток» остановили из-за планового ТО, которое проводится каждый год. Специалисты организуют основные диагностические мероприятия. За выполнение работ отвечает фирма South Stream Transport B.V. Сам газопровод обладает мощностью в 31,5 млрд «кубов» в год и обеспечивает топливом западную часть Турции, Болгарию, Грецию и некоторые другие страны.

Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода озвучил свое мнение, по какой причине европейцы не смогут нормально существовать без стабильных поставок голубого топлива из России.

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газопровод турецкий поток Россия и Турция
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