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СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца после вскармливания козьим молоком

Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца после вскармливания козьим молоком
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Ростов-на-Дону, 28 июня. Сотрудники ведомства начали расследования в отношении матери, чей ребенок погиб после вскармливания. Женщина давала малышу козье молоко, которое не подходило ему по возрасту.

По предварительной версии, 21-летняя жительница Каменского района отказалась от грудного вскармливания дочери и давала ей молоко коз, несмотря на ограничения врачей. Данное питание не соответствовало возрасту ребенка, из-за чего у девочки произошли нарушения в работе организма.

После госпитализации ребенок скончался. Теперь его матери грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее двухлетний мальчик утонул в реке под Тамбовом из-за невнимательности матери.

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