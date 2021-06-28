СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца после вскармливания козьим молоком

Ростов-на-Дону, 28 июня. Сотрудники ведомства начали расследования в отношении матери, чей ребенок погиб после вскармливания. Женщина давала малышу козье молоко, которое не подходило ему по возрасту.

По предварительной версии, 21-летняя жительница Каменского района отказалась от грудного вскармливания дочери и давала ей молоко коз, несмотря на ограничения врачей. Данное питание не соответствовало возрасту ребенка, из-за чего у девочки произошли нарушения в работе организма.

После госпитализации ребенок скончался. Теперь его матери грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее двухлетний мальчик утонул в реке под Тамбовом из-за невнимательности матери.