Врач Калистратов объяснил, как очки защищают от индийского штамма коронавируса

Москва, 28 июня. Одним из способов защиты от заражения индийским штаммом коронавируса является ношение очков, заявил врач-педиатр Кирилл Калистратов.

Очки способны защитить от заболевания, поскольку мутация коронавируса «Дельта» проникает, в том числе, через слизистую глаз. Об этом Калистратов сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Очки рекомендуется использовать во время посещения пунктов вакцинации. Также вместо простой маски лучше отдать предпочтение качественному респиратору. Индийский штамм распространяется быстрее первичного вируса, так как у него выше уровень заразности, напомнил специалист.

Профессор Школы биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ранее объяснила, чем особенно опасен штамм коронавируса «Дельта». Он быстрее других мутаций поражает легкие, предупредила исследователь.