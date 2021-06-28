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«Повезло Уэсту»: модель Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой

Шоу-бизнес
«Повезло Уэсту»: модель Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой
wikipedia.org  /  Cruks/CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 28 июня. Известная российская супермодель Ирина Шейк, которая «прописалась» на подиумах Европы и США, порадовала поклонников кадром с новой откровенной фотосессией.

Модель из Еманжелинска опубликовала в Instagram снимок, сделанный на фоне тропической растительности. Она похвасталась идеальной фигурой присела на корточках, прикрыв руками грудь. Подписчики обратили внимание, что Шейк сделала акцент на желтых босоножках и купальнике в тон.

Публикация всего за день набрала более 600 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинству пользователей очень понравился смелый образ 35-летней супермодели. Они отметили, что новому бойфренду Шейк, рэперу Канье Уэсту, очень повезло.

«Рэпер — просто везунчик, он рядом с такой красоткой!»;

«Она сводит Канье с ума своей идеальной фигурой»;

«О, мой эталон красоты, но почему повезло Уэсту, а не мне?» — отреагировали пользователи.

Таблоиды впервые заметили Уэста вместе с российской моделью на отдыхе во Франции. Позднее СМИ сообщили, что рэпер давно заприметил Шейк и даже встречался с ней какое-то время до женитьбы на модели Ким Кардашьян. Новую пару все чаще видят вместе, но звезды не комментируют свой статус.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Повезло Уэсту»: модель Ирина Шейк похвасталась идеальной фигурой
Канье Уэст ирина шейк модель
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