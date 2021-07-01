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Киевский экономист заявил, что спасти Украину может только отставка Зеленского
Политика
Киевский экономист заявил, что спасти Украину может только отставка Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Украине просто необходимы досрочные президентские выборы, поскольку за последние годы страна зашла в тупик по многим направлениям. С таким мнением выступил украинский экономист, политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, вина президента Владимира Зеленского в том, что он фактически разрушил отношения со странами Европейского союза, в первую очередь с Германией и Францией, а также с США, поскольку глава государства стал участником интриг между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Специалист считает, что Украина при Зеленском разрушила отношения с Международным валютным фонтом (МВФ), Китаем, провалила вступление в НАТО и вакцинацию. Также на стране резко ухудшилось социально-экономическое положение и, в сущности, экономика находится в глухом тупике.

«И это прямая вина Зеленского, который в ручном режиме управляет правительством. Есть еще много других тупиков, которые явились следствием волюнтаристского, авторитарного, популистского, любительского и, я бы сказал, шоуменского стиля управления Зеленского», — указал эксперт.

Украинский экономист заявил, что спасти страну может отставка Зеленского
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

Основной проблемой Украины Андрей Головачев назвал неразрешенный конфликт на линии соприкосновении сторон в Донбассе. По его мнению, у Зеленского нет планов по разрешению ситуации.  

«Но самая главная проблема — полностью тупиковая ситуация в Донбассе. И она не просто тупиковая. Она опасно тупиковая. Я не могу обвинить только одного Зеленского в этом, но он несет значительную часть вины за этот тупик. Зеленский не в состоянии вывести Украину из донбасского тупика. Это даже уже не обсуждается. Тот, кто является причиной проблем, не может решать проблемы. Нет у него никакого плана Б. Возможно, есть план Ж, но нам он не подходит», — заявил Головачев.

Эксперт считает, что разрешить ситуацию на Украине помогут только досрочные выборы президента и отставка Зеленского.

«Кандидаты должны будут представлять свои варианты выхода из тупика. Кто победит, тот и будет реализовывать свою программу. Совершенно не факт, что новый президент будет более успешным в донбасском кейсе. Гарантий никаких нет. Но другого способа, кроме выборов, у общества все равно нет», — сообщил он.

Украинский экономист заявил, что спасти страну может отставка Зеленского
facebook.com  / Головачев Андрей

Андрей Головачев уверен, что украинское общество ошиблось, выбрав себе в президенты Владимира Зеленского.

«Нельзя ничего поменять, если не пытаться менять. Зеленскому надо не о втором сроке мечтать, а набраться мужества и объявить о досрочных президентских выборах, чтобы дать обществу шанс выйти из многочисленных тупиков. Общество ошиблось, выбрав Зеленского, это было временное помутнение рассудка, результат недобросовестного манипулирования общественным сознанием с помощью сериала, но оно не должно пять лет нести свой крест за эту ошибку. Также крайне важно провести и досрочные выборы в Верховную раду», — резюмировал Головачев.

Ранее ФАН сообщал, что экономисты, аналитики и политологи считают, что запуск «Северного потока — 2» уже не за горами, а «Газпром» лишил Украину возможности шантажировать Россию. Как оказалось, российская корпорация не захотела бронировать на июль дополнительные мощности украинской газотранспортной системы.

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украина зеленский головачев тупик
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