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Рар рассказал о сотрудничестве России и Германии в случае победы Бербок

Политика
Рар рассказал о сотрудничестве России и Германии в случае победы Бербок
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 28 июня. Немецкий политолог прокомментировал заявление украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно записал обращение к потенциальным преемникам канцлера Германии Ангеле Меркель, в котором призвал обратить внимание на Украину и оказать ей помощь. Немецкий политолог Александр Рар проанализировал данное заявление и сообщил свои мысли об этом изданию «Украина.ру».

Эксперт назвал речь Зеленского очередным проявлением «украинской политики истерик». По его мнению, уверенность Киева в том, что Запад и Европа помогут спустя какое-то время вернуть Крым и Донбасс, завела его слишком далеко.

«Они были уверены, что в скором времени Украина станет членом ЕС и НАТО», — напомнил он.

В случае если осенью место канцлера займет Анналена Бербок из партии «Союз 90/Зеленые», возможно, что российский проект газопровода «Северный поток — 2» может оказаться под угрозой.

«Невероятно, что зеленые получат пост канцлера, потому что у христианских демократов сегодня шансы лучше», — рассуждает в эту сторону Рар.

Он предположил, что даже если партия попадет в Бундестаг, то коалиционных партнеров для формирования правительства они вряд ли сумеют найти. А русофобии нет нигде, кроме как внутри данного политического формирования.

«Думаю, что даже такая партия, как зеленые, не может пойти против экономических интересов Германии. Просто это привело бы к экономическим потерям в самой Германии, так как последняя нуждается в больших объемах газа», — предположил Александр Рар.

Ранее политолог сделал хладнокровный анализ результатов женевского саммита.

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Все новости / Политика / Рар рассказал о сотрудничестве России и Германии в случае победы Бербок
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