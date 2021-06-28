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Шторм «Энрике» может привести к сильным наводнениям в Мексике

Латинская Америка
Шторм «Энрике» может привести к сильным наводнениям в Мексике
pixabay.com  /  diego_torres /

Мехико, 28 июня. Шторм «Энрике», движущийся вдоль побережья Мексики, вызывает проливные дожди, оползни на дорогах и может привести к сильным наводнениям. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба государства (SMN) на официальной странице в Twitter.

По информации SMN, «Энрике» продолжает перемещаться вдоль побережья мексиканского штата Халиско, который, по прогнозам, понесет наибольшие потери.

По причине урагана первой из пяти категории по шкале Саффира — Симпсона ожидаются экстремальные осадки в штатах Наярит, Халиско, Колима и Мичоакан, а также ливневые дожди в Герреро. Высота волн на некоторых участках побережья может достичь пяти метров.

По данным SMN, тропический ураган находится в 90 км к западу от Плайя-Перула и в 95 км от Кабо-Коррьентес в штате Халиско.

«Энрике» движется на север со скоростью 13 км/ч, порывы ветра в его пределах составляют от 150 до 185 км/ч.

По прогнозам, категория шторма останется первой до 29 июня.

Власти призвали население потенциально уязвимых штатов соблюдать меры предосторожности от дождей и ветра и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

Самые сильные ураганы за всю историю Мексика пережила в 2020 году, когда было зарегистрировано 46 штормов.

Сезон ураганов начался 1 июня и в США. Национальные агентства призывают жителей страны подготовиться к опасным погодным явлениям.

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шторм мексика наводнение
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