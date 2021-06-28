Шторм «Энрике» может привести к сильным наводнениям в Мексике

Мехико, 28 июня. Шторм «Энрике», движущийся вдоль побережья Мексики, вызывает проливные дожди, оползни на дорогах и может привести к сильным наводнениям. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба государства (SMN) на официальной странице в Twitter.
По информации SMN, «Энрике» продолжает перемещаться вдоль побережья мексиканского штата Халиско, который, по прогнозам, понесет наибольшие потери.
#Enrique mantiene su trayectoria paralela y cercana a la costa de #Jalisco. Más información en ⬇️https://t.co/2NsMJNwSeS pic.twitter.com/fPO8YAQKkq— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 28, 2021
По причине урагана первой из пяти категории по шкале Саффира — Симпсона ожидаются экстремальные осадки в штатах Наярит, Халиско, Колима и Мичоакан, а также ливневые дожди в Герреро. Высота волн на некоторых участках побережья может достичь пяти метров.
En las siguientes tres horas, se presentarán #Lluvias muy fuertes con #DescargasEléctricas en algunas regiones de #Nayarit, #Jalisco y #Colima, así como #Lluvias fuertes en #Michoacán y #Guerrero. Posibles #Trombas y #Oleaje elevado en costas de #Nayarit, #Jalisco y #Colima. pic.twitter.com/nfrsREovzg— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 28, 2021
По данным SMN, тропический ураган находится в 90 км к западу от Плайя-Перула и в 95 км от Кабо-Коррьентес в штате Халиско.
A las 10:00 horas, tiempo del centro de #México, #Enrique se mantiene como #Huracán categoría 1. Se ubica muy cerca de las costas de #Jalisco.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 28, 2021
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Más información: https://t.co/VVYNAjY7Uo pic.twitter.com/ZcwgSpQj42
«Энрике» движется на север со скоростью 13 км/ч, порывы ветра в его пределах составляют от 150 до 185 км/ч.
По прогнозам, категория шторма останется первой до 29 июня.
Власти призвали население потенциально уязвимых штатов соблюдать меры предосторожности от дождей и ветра и следить за оповещениями сил гражданской обороны.
Самые сильные ураганы за всю историю Мексика пережила в 2020 году, когда было зарегистрировано 46 штормов.
Сезон ураганов начался 1 июня и в США. Национальные агентства призывают жителей страны подготовиться к опасным погодным явлениям.