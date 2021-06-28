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УАЗ опубликовал фото нового автодома на базе «Профи»

Экономика
УАЗ опубликовал фото нового автодома на базе «Профи»
instagram.com  /  @uazrussia

Ульяновск, 28 июня. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обнародовал фотографии нового автодома на базе модели «Профи» на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Возможность отправиться на таком автомобиле в путешествие «появится в обозримом будущем», говорится в сообщении. Автодом оборудуют санузлом с душем, а также местом для приготовления пищи и кроватью с подъемным механизмом. Кузов модели изготовят из стеклопластика. Стоимость данной модели в настоящий момент не приводится.

УАЗ ранее презентовал новую цветовую гамму внедорожника «Патриот». Дизайнеры выполнили автомобиль сразу в восьми цветах. Из традиционных: белый, серый и черный. Также можно приобрести машину в темно-сером, грязно-синем, болотном, коричневом и оранжевом цветах.

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уаз профи автодом
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